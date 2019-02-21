تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-21 15:19:46 استمرار المفاوصات - انباء عن اتفاق مبدئي بين الجبهة والعربية للتغيير لقائمة ثنائية برئاسة عودة والطيبي |  2019-02-21 14:53:47 صور - محمد كنعان رئيس الحزب القومي العربي خلال تعبئة اوراق القائمة لانتخابات الكنيست لتقديمها بالقدس |  2019-02-21 14:16:24 وفاة محمود جاسم ابو صبحي رميحات من عرب الحلف |  2019-02-21 14:30:56 إيرلندا - رجل يربح 175 مليون يورو في لحظات ! |  2019-02-21 14:30:21 لأول مرة .. اختبار دواء وقف الشيخوخة على البشر |  2019-02-21 13:50:21 جديد في بادا - بوريا - أخصائي في الأمراض المعدية الفيروسية للأطفال |  2019-02-21 13:34:14 د. عفو اغبارية : بعد بضع ساعات ستقدّم الجبهة قائمتها ونسعى لأوسع وأعرض قائمة للجبهة وحلفائها |  2019-02-21 13:22:34 صور - مقدسيون يؤدون صلاة الظهر عند "باب الرحمة" |  2019-02-21 13:18:52 مصادر تؤكد - تفاهمات أولية بين الجبهة والعربية للتغيير وبيان حاسم سيصدر بعد قليل |  2019-02-21 13:00:44 آخر صرعة في عالم المخدرات.. "شم" دخان حاويات القمامة |  2019-02-21 12:30:27 إيران: لا نستبعد احتمال اندلاع حرب مع إسرائيل |  2019-02-21 12:02:53 ضبط مسدس وذخيرة بسيارة في رهط واعتقال شاب |  2019-02-21 11:46:54 خلال حملة لشرطة السير في منطقة الشمال- ضبط طفل 5 سنوات يجلس بحضن شقيقه15 عاما ويقود سيارة في الزرازير |  2019-02-21 12:00:45 جريمة هزت المغرب.. رجل يقتل زوجته ويحول جثتها إلى رماد! |  2019-02-21 11:25:07 مقتل شخصين جراء إطلاق رصاص في ميونخ الألمانية |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تمرين بسيط ينقذ حياة الرجال!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق





وجدت دراسة جديدة أن القدرة على القيام بأكثر من 10 تمارين ضغط تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.


واكتشف الباحثون أن الرجال في منتصف العمر، الذين يستطيعون القيام بأكثر من 40 تمرين ضغط دفعة واحدة، شهدوا انخفاضا واضحا في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 96%، مقارنة مع أولئك الذين يمارسون أقل من 10 تمارين ضغط.


وقال الدكتور جاستين يانغ، من كلية هارفارد للطب العام في بوسطن: "تقدم النتائج دليلا على أن القدرة على ممارسة تمرين الضغط قد تكون طريقة سهلة وغير مكلفة للمساعدة في تقييم مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية في أي مكان تقريبا".


وفي حين أن هناك أدلة متزايدة لتقييم اللياقة البدنية القلبية التنفسية بشكل موضوعي (CRF)، كعلامة حيوية للمخاطر الصحية، إلا أنها أُهملت من قبل الباحثين.


وشملت الدراسة 1104 من رجال الإطفاء في ولاية إنديانا، بمتوسط عمر بلغ 39.6، حيث قُيمت قدرتهم على تحمل تمارين اللياقة البدنية بين فبراير 2000 ونوفمبر 2007.


وتمت متابعتهم مدة 10 سنوات، وأظهرت النتائج أن ممارسة تمرين الضغط 37 مرة، أثرت بشكل إيجابي على الصحة القلبية.


وقال الباحثون إن تمرين الضغط ارتبط عكسيا مع مخاطر الأمراض القلبية الوعائية، بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و66 عاما.


وتؤكد الدراسة المنشورة في مجلة "JAMA Network Open" على أهمية اللياقة البدنية في مجال الصحة، ولماذا يجب على الأطباء تقييم اللياقة أثناء الفحوصات السريرية.




كلمات متعلقة

تمرين, بسيط, ينقذ, حياة, الرجال!,

تابعونــا

لأول مرة .. اختبار دواء وقف الشيخوخة على البشر لأول مرة .. اختبار دواء وقف الشيخوخة على البشر 2019-02-21 | 14:30:21

أجرى علماء جامعة تكساس في مدينة أوستن بالولايات المتحدة أول اختبار سريري لمجموعة...

حفنة مكسرات يوميا تحمي من "مرض العصر" حفنة مكسرات يوميا تحمي من "مرض العصر" 2019-02-21 | 10:30:45

كشفت دراسة طبية حديثة، أن تناول حفنة من المكسرات يوميا، مثل الكاجو والفستق والجوز...

ست علامات تدل على ضعف عمل الغدة الدرقية ست علامات تدل على ضعف عمل الغدة الدرقية 2019-02-21 | 08:59:00

تقع الغدة الدرقية وهي أبرز الغدد الصماء في جسم الإنسان، أمام القصبة الهوائية، حيث...

المكسرات.. وصية طبية لمرضى السكري لهذا السبب المكسرات.. وصية طبية لمرضى السكري لهذا السبب 2019-02-20 | 22:18:45

أشارت دراسة أميركية إلى أن مرضى السكري الذين يتناولون المكسرات بانتظام ربما...

اليكم فوائد السبانخ في الرجيم اليكم فوائد السبانخ في الرجيم 2019-02-20 | 15:45:46

فوائد السبانخ في الرجيم المخسس وخسارة الوزن مثبتة في دراسة سويديَّة تحدَّثت عن...

ماذا يحدث إذا تناولت البصل بانتظام يوميا؟ ماذا يحدث إذا تناولت البصل بانتظام يوميا؟ 2019-02-20 | 14:45:59

يعتبر البصل من الخضروات التي لانستغني عنها في وجباتنا اليومية، وكشف المعالج...

ما علاقة الالتهابات بضعف الذاكرة ؟ ما علاقة الالتهابات بضعف الذاكرة ؟ 2019-02-20 | 14:00:32

توصل علماء جامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن الالتهابات...

نبتة الساموراي "تبطئ الشيخوخة".. والسر في الـ"دي إم سي" نبتة الساموراي "تبطئ الشيخوخة".. والسر في الـ"دي إم سي" 2019-02-20 | 12:30:33

كشفت دراسة طبية حديثة أن نبتة يابانية قديمة، كانت سببا رئيسيا في الحياة الصحية...

20 سيجارة يوميا.. ماذا تفعل بالمدخنين ؟ 20 سيجارة يوميا.. ماذا تفعل بالمدخنين ؟ 2019-02-20 | 11:00:08

كشفت دراسة طبية حديثة، أن تدخين 20 سيجارة أو أكثر يوميا، من شأنه أن يتسبب بأضرار...

دراسة: أعمارنا لا تقاس بالسنين ويمكن التنبؤ بطولها! دراسة: أعمارنا لا تقاس بالسنين ويمكن التنبؤ بطولها! 2019-02-20 | 10:00:17

أجرت مجموعة علماء دراسة تؤكد أن طول العمر لا يعتمد على عدد السنين التي يعيشها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جامع الجزار الشيخ سمير عاصي فيديو يرد على منتقدي التبرك شعرة الرسول لحية الكريم الناصرة تحتفل القفزة مسيرة كشفية مهنية مسيرة التفافي الناصرة 3 اصابات كاقم مرام ميديكال الطبي . حادث طرق سيارات خصوصية مصرع شاب تصادم حادث طرق مروع مدخل مدينة رهط شاحنة سيارة خصوصية عطار الملاحي تشييع جثمان المرحومة ليان ناصر الشابة مثواها الاخير مشاركة واسعة جنازة ارهاب عملية مطعم اسطنبول وزير الاسكان زيارة تفدية ميدانية قرية عيلبون عضو الكنيست ايمن عودة القائمة المشتركةضبط مخدرات اسلحة عمال فلسطينيين دون تصاريح تفتيش محلات قرية بلدة تل السبع رامي نمر ناصر تعيين الناصرة رئيس دوائر الاجراء التنفيذ لواء حيفا الشمال بورتو ميونخ ماكابي تل أبيب دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي يوم التسامح تيراسنطا الناصرة رجال دين مدرسة مستشفيات البلاد رفع درجة التأهب حالة طوارئ الاوضاع الامنية أهالي طمرة مشروع سكني اقامة بناء 1600 وحدة سكنية شرقي المدينة دائرة اراضي اسرائيل اقامة الجديدة المكر شبان مهدي بصل شامي ابراهيم تنفيذ عملية طعن اطلاق نار محاولة القدس باب الخليل فتى دراجة كهربائية مدخل قرية كسرى مستشفى حادث طرق سيارة مشاركة واسعة مسيرة العودة طيرة حيفا أيمن عودة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com