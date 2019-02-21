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ثبات الخطيب من جنين تحصل على براءتي اختراع أثناء عملها على تطوير تركيبة دوائية لعلاج مرض الزهايمر



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



حصلت الشابة ثبات الخطيب من مدينة جنين مؤخرا على براءتي اختراع أثناء عملها على تطوير تركيبة دوائية لعلاج مرض الزهايمر .



وحصلت الفتاة العشرينية "ثبات" على درجة امتياز في الدكتوراه في تخصص علوم الأعصاب التطبيقية، من كلية الطب في جامعة أبردين ببريطانيا هذا العام.


 وتعمل حاليا بالقسم المتخصص في الأبحاث والتجارب العلمية المتعلقة بدراسة الأعصاب.




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