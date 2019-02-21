الناصرة - رئيس البلدية وادارتها يناقشون أزمة السير في المدينة

عقد أمس الأربعاء 20/02/2019 جلسة عمل لمناقشة موضوع ازمة السير والمواصلات في مدينة الناصرة حضرها رئيس البلدية علي سلام ومدير عام البلدية ومهندس البلدية ومدير قسم التطوير ومديرالأملاك وكذلك ممثلي الشرطة المختصين في مجال المواصلات وكذلك ممثلي وزارة المواصلات.

وهدفت الجلسة الى استعراض الوضع الحالي والأزمة الخانقة التي يعيشها المواطن يومياً وكيفية ايجاد الحلول للإزدحامات خصوصاً في منطقة الدوار القريب من مبنى البلدية وكذلك موضوع المواصلات العامة في المدينة خاصة شارع بولس السادس وشارع توفيق زياد.ودار في الجلسة نقاش حول ضرورة تقليل عدد المحطات في الشارع الرئيسي وعدم وقوف الباصات في كل المحطات وتقليل عدد الباصات وحجمها وامكانية استبدالها بباصات أصغر .وزيادة تطبيق القانون على السيارات المخالفة وتخفيض أعداد الأماكن المسموح بها وقوف المركبات في الشوارع الرئيسية.رئيس البلدية طلب بإلحاح من وزارة المواصلات ان تتدخل وأن تجد حلول للأزمة الخانقة وعن نيته متابعة الأمر مع وزير المواصلات .