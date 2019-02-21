الانترنت, الامن, في, مدرسة, المسيح, الانجلية, الابتدائية, الناصرة‎,

تحت شعار "الابحار الآمن في شبكة الانترنت" نظمت مدرسة المسيح الانجيلية الابتدائية أسبوع الانترنت الآمن, ولتحقيق الهدف المنشود أقيمت عدة فعاليات حملت في طياتها محاضرات من قبل اخصائيين في مجال الحوسبة وعلم النفس، ومسرحيات "ميديا كوم" لمسرح الحنين و"سلفي" لمسرح كفرون، بالإضافة الى فعاليات محوسبة وورشات عمل في كافة الصفوف هدفت الى نشر التوعية بين الطلاب وقد تم تتويج الأسبوع بأعمال الطلاب حيث استغل المربون اخر حصتين لإجراء فعاليات ابداعية حيث قام الطلاب بتحضير شعارات وملصقات زينوا بها جدران الصفوف والمدرسة, هذا مع العلم ان التوعية والارشادات لها استمرارية على مدار السنة وذلك لتذويت حسنات ومخاطر الشبكة العنكبوتية.

هذا وقد وجهت مديرة المدرسة ايفا نصير شكرها للطلاب ولكافة المعلمين ات على تعاونهم وخصت بالذكر مركزة الحوسبة في المدرسة المربية قمر نصرالله ومستشارات المدرسة حنان خوري وجمانة اسبنيولي على دعمهم الدائم وارشادهم للمعلمينات وللطلاب .