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اعتداء وتحطيم زجاج ومتتلكات داخل عيادة صندوق المرضى لئوميت في عبلين من قبل مجهولين والشرطة تحقق



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



جاءنا من الطبيب أحمد مريسات مدير عيادة صندوق المرضى كوبات حوليم لئوميت في قرية عبلين انه  تم الليلة الاعتداء من قبل مجهولين على كوبات حوليم لئوميت وإلحاق بعض الأضرار .



واضاف :" تم استدعاء الشرطة والتي باشرت التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح بعد خلفيته وننتظر نتائج التحقيقات".




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