اعتداء, وتحطيم, زجاج, ومتتلكات, داخل, عيادة, صندوق, المرضى, لئوميت, في, عبلين, من, قبل, مجهولين, والشرطة, تحقق,

جاءنا من الطبيب أحمد مريسات مدير عيادة صندوق المرضى كوبات حوليم لئوميت في قرية عبلين انه تم الليلة الاعتداء من قبل مجهولين على كوبات حوليم لئوميت وإلحاق بعض الأضرار .

واضاف :" تم استدعاء الشرطة والتي باشرت التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح بعد خلفيته وننتظر نتائج التحقيقات".