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ميريام فارس في جلسة تصوير في المغسلة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صورًا من أحدث جلسة تصوير كشفت عنها، عبر حسابها على “إنستجرام”.



ظهرت ميريام في الصور داخل مغسلة ملابس، مرتدية فستانًا أبيض، وعلقت: “ليس حتى يوم الغسيل”.

 يذكر أن ميريام فارس طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة “قومي” باللهجة الخليجية، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني




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