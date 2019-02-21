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حفنة مكسرات يوميا تحمي من "مرض العصر"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت دراسة طبية حديثة، أن تناول حفنة من المكسرات يوميا، مثل الكاجو والفستق والجوز والبندق، يخفض خطر الإصابة بالأزمات القلبية بمعدل 33 في المئة.



وحسب الدراسة التي أجرتها مدرسة هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة في بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية، فإن من يأكل ما يقارب 31 غراما على مدار خمسة أيام في الأسبوع، يساعد في تخفيض نسبة الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية القاتلة.


كما أنه يقلص من احتمالات الوفاة بسببها أو تطور حالتها بمعدل 34 و17 في المئة على التوالي مقارنة بأولئك الذين لا يداومون على هذه العادة.


ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الباحث الرئيسي في الدراسة وعالم التغذية، غانغ ليو، قوله إن "نتائج أبحاثنا تثبت ضرورة دمج المكسرات في الأنظمة الغذائية الصحية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة في صفوف المصابين بمرض السكري".


ومن نتائج الدراسة، أن أكل الجوز قد قلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 15 في المئة، مقارنة بأولئك الذين لا يضيفون هذا النوع من المكسرات لنظامهم الغذائي.

وتتميز المكسرات بغناها بالعناصر الغذائية المفيدة مثل الأحماض الدهنية غير المشبعة والألياف والفيتامينات والمعادن كالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنسيوم.


وشملت الدراسة التي أجراها ليو وفريقه استبيان آراء أكثر من 16 ألف رجل وامرأة، وتقييم وضعهم الصحي قبل وبعد التجربة التي امتدت لسنوات، وسؤالهم فيما إذا كانوا يتناولون المكسرات بانتظام أم لا.


ومن بين المكسرات، أكدت الدراسة أن الجوز هو الأفضل بين المكسرات لصحة القلب، حيث يعزز التحكم في معدل السكر بالدم والضغط وحرق الدهون ويعالج الالتهابات، كما أنه يدعم عمل الأوعية الدموية.




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