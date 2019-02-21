كلمات متعلقةحركة, "غير, أخلاقية", من, سيميوني, تفجر, موجة, غضب,
استفز البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، جماهير مضيفه أتلتيكو...
فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه يوفنتوس، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما...
تلقى عشاق برشلونة الإسباني، خبرًا سارًا، اليوم الأربعاء، خلال تدريبات الفريق...
كشف تقرير صحفي فرنسي، أن والد البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، يلعب...
فرض نادي ليون التعادل السلبي على ضيفه برشلونة ضمن ذهاب دور ثمن النهائي لدوري...
ينتظر عشاق ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، قرار لجنة العقوبات بالاتحاد...
"يملكون فريقا جيدا وبات لديهم الآن كريستيانو رونالدو" بهذه العبارة علق الأرجنتيني...
كان نادي برشلونة الإسباني يحتاج إلى مهاجم عام 2008، عندما جاء إلى كامب نو، المدرب...
تعتزم إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، التعاقد مع قائد المنتخب...
نشر موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية، الثلاثاء، تقريرا مطولا يتناول "أموال وأرباح...