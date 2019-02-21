اعتقال, شاب, يخضع, لرقابة, بسبب, سلوكه, الجنسي, بشبهة, احتضان, طفلة, من, الجليل, وعضها, بوجهها, بطريقها, للمدرسة,

اعتقلت شرطة الشمال امس الاربعاء شابا 26 عاما من احدى قرى الجليل والذي يخضع لرقابة حول سلوكه الجنسي ، بشبهة أقدامه قبل فترة على احتضان طفلة 9 سنوات بقوة وعضها في وجهها وهي في طريقها للمدرسة .

وكانت الشرطة تلقت بلاغا من والدي الطفلة قبل فترة حيث باشرت الشرطة التحقيق والتوصل الى المشتبه به .تم اعتقال المشتبه به بعد فحص dna حيث استلمت الشرطة نتائج التحليل امس وبالتالي توصلت للمشتبه به .وستطلب الشرطة من المحكمة اليوم النظر بتمديد اعتقال المشتبه به لاستكمال التحقيق معه .