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اعتقال شاب يخضع لرقابة بسبب سلوكه الجنسي بشبهة احتضان طفلة من الجليل وعضها بوجهها بطريقها للمدرسة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت شرطة الشمال امس الاربعاء شابا 26 عاما من احدى قرى الجليل والذي يخضع لرقابة حول سلوكه الجنسي ، بشبهة أقدامه قبل فترة على احتضان طفلة 9 سنوات بقوة وعضها في وجهها وهي في طريقها للمدرسة .


وكانت الشرطة تلقت بلاغا من والدي الطفلة قبل فترة حيث باشرت الشرطة التحقيق والتوصل الى المشتبه به .

تم اعتقال المشتبه به بعد فحص dna حيث استلمت الشرطة نتائج التحليل امس وبالتالي توصلت للمشتبه به .

وستطلب الشرطة من المحكمة اليوم النظر بتمديد اعتقال المشتبه به لاستكمال التحقيق معه .




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