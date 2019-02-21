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خبر نزارين تورز ... 22.02.2019



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احجز محاضرتك وشوف الربيع مع نزارين تورز!!!

جديد في نزارين تورز محاضرات شيقة مع فنجان قهوة وكعكة من خبراء السياحة عن وجهات سفر ربيع 2019، وفوقها حبة تخفيض للأهل والحبايب!


تقوم إدارة وطاقم نزارين تورز في فروعها الأربعة: حيفا، الناصرة، شفاعمرو وكرميئيل بإجراء لقاءات مع فنجان قهوة وكعكة، محاضرات شيقة من خبراء السياحة عن أجمل وجهات سفر ربيع 2019! مع تخفيضات خاصة لمن يحجز بعد المحاضرة مباشرةً: تخفيض 30$ للشخص وشروط دفع مريحة - حتى 10 أقساط بدون فائدة لمن يحجز بواسطة بطاقة اعتماد أو شيكات.


وتوجّه إدارة نزارين تورز الدعوة للانضمام لعائلة نزارين في فروعها الأربعة. هذا وأعلنت عن مواعيد ومواضيع المحاضرات القريبة والتي ستكون على النحو التالي:محاضرات حول الرحلات المنظمة التي تعرضها نزارين تورز للزبائن مع مرشد عربي إلى إسطنبول وأبانت، البوسنة، الأندلس، المغرب، الصين، البرتغال، أذربيجان، طرابزون وإسطنبول ورحلات بحرية حول العالم:أ

يام الثلاثاء في فرع كرميئيل ابتداءً من 26.02.2019 الساعة الخامسة مساءًأ
يام الأربعاء في فرع الناصرة ابتداءً من 27.02.2019 الساعة الرابعة مساءًأ
يام الخميس في فرع حيفا ابتداءً من 28.02.2019 الساعة الخامسة مساءًأ
يام الجمعة في فرع شفاعمرو ابتداءً من 22.02.2019 الساعة الثالثة مساءً

بإمكانكم متابعة كافة برامج المحاضرات المختلفة في جميع فروع نزارين تورز والتسجيل عبر الرابط التالي:

https://www.ntours.co.il/ar/campaign/lectures

للاستفسار والتسجيل للمحاضرات 6926*




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