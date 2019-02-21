د . منصور عبّاس - نحمل العربية للتغير وقيادتها مسؤولية فشل الجهود التي سعت لإعادة القائمة المشتركة

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حصلت الشابة ثبات الخطيب من مدينة جنين مؤخرا على براءتي اختراع أثناء عملها على...
تشهد الساحة السياسية الانتخابية في المجامع العربي على صعيد تحركات الاحواب...
عقد أمس الأربعاء 20/02/2019 جلسة عمل لمناقشة موضوع ازمة السير والمواصلات في مدينة...
جاءنا من الطبيب أحمد مريسات مدير عيادة صندوق المرضى كوبات حوليم لئوميت في قرية...
عمم اتحاد جبال الناصرة للمياه والصرف الصحي، بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن:...
اعتقلت شرطة الشمال امس الاربعاء شابا 26 عاما من احدى قرى الجليل والذي يخضع لرقابة...
تستأنفَ ألإتصالاتُ بين ممثلي ألأحزابِ ألعربيةِ، أليوم الخميس ، في محاولةٍ أخيرةٍ...
أعلن قبل قليل عن التوصل الى اتفاق بين حزبي ( منعة لإسرائيل ) و ( هناك مستقبل ) بعد...
اليوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء...
يشير استطاع للراي العام اجراه موقع والا الاخباري قبل اقل من 36 ساعة على اغلاق باب...