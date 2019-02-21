ياسمين, عبدالعزيز, تتناسى, مشاكلها, بجلسة, تصوير, جديدة,

بعد مناوشتها الأخيرة مع طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة وزوجته الفنانة ريهام حجاج، استعادت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز سحرها بجلسة تصوير مميزة.

الفنانة المصرية ظهرت في الجلسة بالأبيض والأسود، وقد أطلت بفستان طويل أبرز رشاقتها، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة، واتخذت عدة أوضاع مميزة.جمهور ياسمين عبروا عن إعجابهم الشديد بالجلسة، وأكدوا أنها أظهرتها أصغر من عمرها كثيرا، متسائلين إن كانت هذه الجلسة حديثة أم التقطتها في وقت سابق.وكانت ياسمين قد كشفت عن تلقيها باقة كبيرة من الزهور الحمراء على شكل قلب في الفلانتين، وكتبت تعقيبا على الصورة: «ما تشوف جوزك يا إسماعيل بيه»، كما نشرت بطاقة مكتوب عليها «احبك يا ياسو»، وعلقت قائلة: «برضو لا».ثم نشرت ياسمين صورة لأم كلثوم مكتوب عليها جزء من أغنيتها «فات الميعاد» الذي تقول فيه: «عايزنا نرجع زى زمان.. قول للزمان أرجع يا زمان»، فاتجهت أذهان الجمهور إلى أن طليقها هو مرسل الهدية.محمد حلاوة نشر فيديو له مع زوجته الفنانة ريهام حجاج قال فيه إن هناك من يقول إنه يرسل ورد إلى الآخرين في عيد الحب، ولكنه لا يرسل الورد إلا لزوجته فقط.ياسمين علقت على ما قاله طليقها بشأن عدم إرساله ورد لأي امرأة إلا زوجته وقالت: «بطل كذب يا إسماعيل بيه ولا هو الشبشب اترفع».جمهور الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز أمطرها بعدد من التعليقات فاستنكر البعض دخولها في هذا الصراع مع طليقها والفنانة ريهام حجاج، بينما سأل البعض الآخر إن كانت متأكدة أن مرسل الهدية لها هو طليقها.