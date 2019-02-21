تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-21 11:25:07 مقتل شخصين جراء إطلاق رصاص في ميونخ الألمانية |  2019-02-21 11:15:07 ثبات الخطيب من جنين تحصل على براءتي اختراع أثناء عملها على تطوير تركيبة دوائية لعلاج مرض الزهايمر |  2019-02-21 11:09:12 مصادر - العمل على بلورة اتفاق بين الجبهة والعربية للتغيير |  2019-02-21 10:38:41 الناصرة - رئيس البلدية وادارتها يناقشون أزمة السير في المدينة |  2019-02-21 10:37:39 الانترنت الامن في مدرسة المسيح الانجلية الابتدائية الناصرة‎ |  2019-02-21 10:00:25 اعتداء وتحطيم زجاج ومتتلكات داخل عيادة صندوق المرضى لئوميت في عبلين من قبل مجهولين والشرطة تحقق |  2019-02-21 10:16:17 الأحد صباحا - انقطاع بتزويد المياه في بلدة الرينة |  2019-02-21 10:09:49 داعشية ألمانية تروي ليلة زفافها في غرفة تعذيب (صور) |  2019-02-21 10:00:58 اعتقال شاب يخضع لرقابة بسبب سلوكه الجنسي بشبهة احتضان طفلة من الجليل وعضها بوجهها بطريقها للمدرسة |  2019-02-21 09:48:21 قمة عربية-أوروبية في القاهرة مطلع الأسبوع المقبل |  2019-02-21 09:07:17 د . منصور عبّاس - نحمل العربية للتغير وقيادتها مسؤولية فشل الجهود التي سعت لإعادة القائمة المشتركة |  2019-02-21 08:55:16 مقتل 70 شخصا بحريق مواد كيميائية في عاصمة بنغلادش |  2019-02-21 08:34:22 مساء اليوم - تقديم ألقوائمَ ألإنتخابية وسط استئناف ألإتصالاتُ بين ممثلي ألأحزابِ ألعربيةِ لاعادة المشتركة |  2019-02-21 08:32:04 غانتس ولابيد يتفقان على خوض الانتخابات في قائمة موحدة |  2019-02-21 06:46:38 ارتفاع على درجات الحرارة حتى السبت |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رمال متحركة "تبتلع" سائحا أمريكيا!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



علق سائح من ولاية أريزونا في الرمال المتحركة، أثناء رحلة سير مع زوجته لمحمية صهيون الوطنية الطبيعية في ولاية يوتا بالولايات المتحدة الأمريكية.



وقع الحادث يوم السبت 16 فبراير الجاري، بعد بضع ساعات من بداية رحلة المسير للأمريكي وزوجته، عندما دخل الرجل إلى منطقة رمال متحركة في المحمية، بدأت تبتلعه من قدميه.



وتركت المرأة زوجها، بعد أن أمنته بالملابس الدافئة ومعدات أخرى، وسارت 3 ساعات حتى وصلت إلى منطقة تغطية بث الهواتف الخلوية وطلبت النجدة من فريق الإنقاذ على هاتف الطوارئ.


وانطلق عمال الإنقاذ في المحمية عقب المكالمة مباشرة للبحث عن السائحين. فوجد عناصر الفريق المرأة أولا وهي تعاني من انخفاض حرارة الجسم، لكن العثور على زوجها كان أمرا صعبا.


وعندما انتشل فريق الإنقاذ السائح من الرمال المتحركة التي "ابتلعت نصفه، بعد أن أمضى 10 ساعات في مقاومتها، واجهتهم مشكلة العودة إلى مدخل المحمية بسبب تساقط ثلج كثيف.


وتأخرت عملية الإنقاذ بضع ساعات أخرى، بسبب الظروف الجوية، حتى وصول طائرة مروحية صباح اليوم التالي، نقلت السائح إلى المستشفى وهو يعاني من انخفاض درجة حرارة الجسم وتأثير المياه الطينية على ساقيه.


وقُدمت الإسعافات اللازمة للسائح وهو يرقد في المستشفى الآن لإتمام علاجه بعد أن زال الخطر عنه




كلمات متعلقة

رمال, متحركة, "تبتلع", سائحا, أمريكيا!,

تابعونــا

سامسونغ تكشف عن هاتفها القابل للطي.. والسعر صادم سامسونغ تكشف عن هاتفها القابل للطي.. والسعر صادم 2019-02-21 | 10:30:43

دشنت شركة سامسونغ خلال مؤتمرها السنوي في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا،...

أبرز الأجهزة التي قد تطلقها "آبل" العام الجاري أبرز الأجهزة التي قد تطلقها "آبل" العام الجاري 2019-02-20 | 15:45:16

نشر موقع "macrumors" المتخصص بشؤون التقنية قائمة بالأجهزة الجديدة التي قد تطلقها شركة...

لأول مرة.. تصوير طائر قطبي نجا من "لعنة لونه"! لأول مرة.. تصوير طائر قطبي نجا من "لعنة لونه"! 2019-02-20 | 14:45:03

انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى موقع يوتيوب فيديو نادر جدا، يصور بطريقا...

جريمة وحشية.. "قطعوا رأسي لأن زوجي لم يدفع الفدية"! فيديو جريمة وحشية.. "قطعوا رأسي لأن زوجي لم يدفع الفدية"! فيديو 2019-02-20 | 14:00:40

سجلت كاميرات المراقبة فيديو جريمة بشعة أدت نتائجها لاختفاء المكسيكية، سوزانا...

اختفت 18 عاما.. ثم عثروا عليها ملفوفة بـ"السيلوفان" اختفت 18 عاما.. ثم عثروا عليها ملفوفة بـ"السيلوفان" 2019-02-20 | 12:30:34

قالت الشرطة الكرواتية إنها عثرت أخيرا على جثة امرأة بعدما اختفت عن الأنظار قبل...

قطة كارل لاغرفيلد تتصدر الاخبار بعد وفاته… والسبب؟ قطة كارل لاغرفيلد تتصدر الاخبار بعد وفاته… والسبب؟ 2019-02-20 | 11:00:11

أعلن المصمم الأشهر، والمدير الفني لدار الأزياء شانيل، كارل لاغرفيلد، خلال...

فيديو لا يصدق .. عراك وتكسير في حفل خطوبة بلبنان فيديو لا يصدق .. عراك وتكسير في حفل خطوبة بلبنان 2019-02-20 | 08:27:06

حدث في منطقة ريفية بعيدة في الشرق اللبناني 50 كيلومترا عن بيروت، ما جعل قاعة...

صور تفضح "فعلة" شرطي بمتظاهرة محجبة ونواب يتحركون صور تفضح "فعلة" شرطي بمتظاهرة محجبة ونواب يتحركون 2019-02-19 | 15:40:03

صدت عدسات المصورين عنصرا في الشرطة التركية، وهو يتحرش بمتظاهرة محجبة أثناء...

صدقت التسريبات.. صورة تؤكد مفاجأة أبل في هاتفها الجديد صدقت التسريبات.. صورة تؤكد مفاجأة أبل في هاتفها الجديد 2019-02-19 | 14:40:54

كشفت صورة مسربة لهاتف أبل الجديد صحة التكهنات التي أثيرت قبل فترة بشأن بالجيل...

مأساة سوزانا.. "قطعوا رأسي لأن زوجي رفض دفع الفدية" مأساة سوزانا.. "قطعوا رأسي لأن زوجي رفض دفع الفدية" 2019-02-19 | 11:47:23

منظر مثير للرعب شهده المارة في أحد الشوارع بالمكسيك عندما شاهدوا رأسا لامرأة في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أمل يونس شكري عارة وفاة الشابة تفجع قرية نوبة قلبية خلال رحلة استجمام في هنغاريا بيت احتراق عبد كرميد زفولون حريق تخليص عالقين عالقون سكان النار اطفاء اخماد الشرطة التحقيق مصرع رضيعة دهس شقيقها الوراء سيارة ام بطين النقب ام عربية الرملة اعتداء ضرب ابنتها شجار بينهما اصابة خطيرة منطقة العينين الشرطة تمديد اعتقال عبلين . دبورية حرق اطارات ميزانيات تعليم 50 مليارد شاقل وزارة المعارف بينيت وزير لاول مرة بث مباشر : مانشستر يونايتد و إيفرتونالطبيب اياد خمايسي كفر كنا يشارك رمبام تنظير الجهاز الهضمي اطباء في قطاع غزةمحاولة احباط اغتيال نتانياهو كينبا ينفي ديوان اسرائيل رئيس وزراء زيارته نتقاسم السلام للرسم مسابقة الليونز نادي الناصرة رعاية شاب فلسطيني محاولة طعن شرطي القدس باب العامود مدينة شرطة اصابة وفاة شاهدة عيان . اطلاق النار طالبة مدرسة القدس طعن يهود تروي تفاصيل شابة بندقية كفر برا حوزتها اعتقال مداهمة شرطة تفتيش غرق دلو اصابة طفل رضيع شقيب السلام سقط النقب مستشفى شرطة صالح حسين عيد باقة الغربية مولودته الاولى زينب رزق الله انتظار 17 عاما
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com