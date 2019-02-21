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دشنت شركة سامسونغ خلال مؤتمرها السنوي في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا،...
نشر موقع "macrumors" المتخصص بشؤون التقنية قائمة بالأجهزة الجديدة التي قد تطلقها شركة...
انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى موقع يوتيوب فيديو نادر جدا، يصور بطريقا...
سجلت كاميرات المراقبة فيديو جريمة بشعة أدت نتائجها لاختفاء المكسيكية، سوزانا...
قالت الشرطة الكرواتية إنها عثرت أخيرا على جثة امرأة بعدما اختفت عن الأنظار قبل...
أعلن المصمم الأشهر، والمدير الفني لدار الأزياء شانيل، كارل لاغرفيلد، خلال...
حدث في منطقة ريفية بعيدة في الشرق اللبناني 50 كيلومترا عن بيروت، ما جعل قاعة...
صدت عدسات المصورين عنصرا في الشرطة التركية، وهو يتحرش بمتظاهرة محجبة أثناء...
كشفت صورة مسربة لهاتف أبل الجديد صحة التكهنات التي أثيرت قبل فترة بشأن بالجيل...
منظر مثير للرعب شهده المارة في أحد الشوارع بالمكسيك عندما شاهدوا رأسا لامرأة في...