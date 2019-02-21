تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-21 11:25:07 مقتل شخصين جراء إطلاق رصاص في ميونخ الألمانية |  2019-02-21 11:15:07 ثبات الخطيب من جنين تحصل على براءتي اختراع أثناء عملها على تطوير تركيبة دوائية لعلاج مرض الزهايمر |  2019-02-21 11:09:12 مصادر - العمل على بلورة اتفاق بين الجبهة والعربية للتغيير |  2019-02-21 10:38:41 الناصرة - رئيس البلدية وادارتها يناقشون أزمة السير في المدينة |  2019-02-21 10:37:39 الانترنت الامن في مدرسة المسيح الانجلية الابتدائية الناصرة‎ |  2019-02-21 10:00:25 اعتداء وتحطيم زجاج ومتتلكات داخل عيادة صندوق المرضى لئوميت في عبلين من قبل مجهولين والشرطة تحقق |  2019-02-21 10:16:17 الأحد صباحا - انقطاع بتزويد المياه في بلدة الرينة |  2019-02-21 10:09:49 داعشية ألمانية تروي ليلة زفافها في غرفة تعذيب (صور) |  2019-02-21 10:00:58 اعتقال شاب يخضع لرقابة بسبب سلوكه الجنسي بشبهة احتضان طفلة من الجليل وعضها بوجهها بطريقها للمدرسة |  2019-02-21 09:48:21 قمة عربية-أوروبية في القاهرة مطلع الأسبوع المقبل |  2019-02-21 09:07:17 د . منصور عبّاس - نحمل العربية للتغير وقيادتها مسؤولية فشل الجهود التي سعت لإعادة القائمة المشتركة |  2019-02-21 08:55:16 مقتل 70 شخصا بحريق مواد كيميائية في عاصمة بنغلادش |  2019-02-21 08:34:22 مساء اليوم - تقديم ألقوائمَ ألإنتخابية وسط استئناف ألإتصالاتُ بين ممثلي ألأحزابِ ألعربيةِ لاعادة المشتركة |  2019-02-21 08:32:04 غانتس ولابيد يتفقان على خوض الانتخابات في قائمة موحدة |  2019-02-21 06:46:38 ارتفاع على درجات الحرارة حتى السبت |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رونالدو يستفز جماهير أتلتيكو مدريد بهذه الإشارة‎



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استفز البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، جماهير مضيفه أتلتيكو مدريد، خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



ولوح رونالدو بأصابع يديه اليمنى الخمسة نحو جماهير أتلتيكو مدريد، في إشارة إلى فوزه خمس مرات بلقب دوري أبطال أوروبا، أربع مرات مع فريقه السابق ريال مدريد، مرتان منها على حساب أتلتيكو مدريد بالذات، وتوج مرة واحدة مع مانشستر يونايتد.


وتزامنت إشارة رونالدو مع تبديل زميله البوسيني ميراليم بيانيتش، الذي يرتدي القميص رقم (5)، وتكهن البعض بأن البرتغالي طلب تبديل الرقم (5) وانتهت المباراة بفوز أتلتيكو على يوفينتوس 2-0.




كلمات متعلقة

رونالدو, يستفز, جماهير, أتلتيكو, مدريد, بهذه, الإشارة‎,

تابعونــا

حركة "غير أخلاقية" من سيميوني تفجر موجة غضب حركة "غير أخلاقية" من سيميوني تفجر موجة غضب 2019-02-21 | 10:30:58

فجر مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، دييغو سيميوني، مساء الأربعاء، موجة غضب عارمة...

أتلتيكو مدريد يضرب يوفنتوس بثنائية أتلتيكو مدريد يضرب يوفنتوس بثنائية 2019-02-21 | 00:05:30

فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه يوفنتوس، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما...

برشلونة يستعيد سلاحًا مهمًا قبل موقعة إشبيلية برشلونة يستعيد سلاحًا مهمًا قبل موقعة إشبيلية 2019-02-20 | 17:47:53

تلقى عشاق برشلونة الإسباني، خبرًا سارًا، اليوم الأربعاء، خلال تدريبات الفريق...

والد نيمار يقود مفاوضات خاصة مع ريال مدريد والد نيمار يقود مفاوضات خاصة مع ريال مدريد 2019-02-20 | 15:45:15

كشف تقرير صحفي فرنسي، أن والد البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، يلعب...

عقدة تهديفية تلازم سواريز في دوري الأبطال عقدة تهديفية تلازم سواريز في دوري الأبطال 2019-02-20 | 14:45:35

فرض نادي ليون التعادل السلبي على ضيفه برشلونة ضمن ذهاب دور ثمن النهائي لدوري...

جاريث بيل مُهدد بالغياب عن الكلاسيكو جاريث بيل مُهدد بالغياب عن الكلاسيكو 2019-02-20 | 14:00:30

ينتظر عشاق ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، قرار لجنة العقوبات بالاتحاد...

كيف سيرد رونالدو على عبارة ميسي! كيف سيرد رونالدو على عبارة ميسي! 2019-02-20 | 12:30:48

"يملكون فريقا جيدا وبات لديهم الآن كريستيانو رونالدو" بهذه العبارة علق الأرجنتيني...

لهذا السبب لم يضم برشلونة بنزيمة إلى صفوفه لهذا السبب لم يضم برشلونة بنزيمة إلى صفوفه 2019-02-20 | 11:00:22

كان نادي برشلونة الإسباني يحتاج إلى مهاجم عام 2008، عندما جاء إلى كامب نو، المدرب...

تايمز - نيمار متحمس لعرض ريال مدريد تايمز - نيمار متحمس لعرض ريال مدريد 2019-02-20 | 10:00:53

تعتزم إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، التعاقد مع قائد المنتخب...

ثروة محمد صلاح تقدر بحوالي 40 مليون دولار ثروة محمد صلاح تقدر بحوالي 40 مليون دولار 2019-02-20 | 08:20:32

نشر موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية، الثلاثاء، تقريرا مطولا يتناول "أموال وأرباح...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محمد القيق الاسير الصحفي شعارات احتجاجا نصرة مظاهرة امام مستشفى العفولة هعيمك سوزان غانم أول عربية تنخرط في مجال البناء والترميم قرية زيمر احتراق بيت تخليص عالقين اصابات مدينة الناصرة اطفاء طابق خامس مصرع أمير ابو نصرة شاب 30 عاما رضيع عامان و خطيرة حي خلة اسحنين جمهور غنايم مسعود عضو الكنيست نتانياهو أقصى القدس القائمة المشتركة بيرم كيال برايتون الانجليزي لاعب الموسم لقب صوتوا شاركوا الجديدة المكراصابة سليمان فريج مصرع مقتل خرجة شاب كفر قاسم تعرض اطلاق نار مستشفى حادث تحقيق شرطة شالوم سيلفان وزير اجتماع اعضاء رؤساء مجالس بلديات عرب يهود تهدئة الاوضاع المنطقة سخنين مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة دوري جمهور لقاء شقيقان اعتقال شقيقين عربيين من منطقة الخضيرة تنكيل ضرب طفلين اقربائهما شرطة اللجنة الشعبية الجديدة المكر تظاهرة رفع شعارات طنطور لنا مخطط رفض مصرع الاشقاء هدى عدن توفيق أبو جعفر رهط احتراق بيت معلم اطلاق نار سيارة معلم الثانوية مدرسة الجديدة كفر قاسم اليوم العالمي للمعلم مئات مسيرة يوم الارض الخالد كفر كنا نصب تذكاري الشهيد محسن طه مصرع عامل ورشة اشدود اصابة اعلان وفاة طاقم طبي شرطة مستشفى تحقيق جميل ابو خروب الجولان مصرع شاب مقتل حادث طرق مروع دراجة نارية جيب سيارة منطقة اسعاف شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com