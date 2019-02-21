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مقتل 70 شخصا بحريق مواد كيميائية في عاصمة بنغلادش



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أودى حريق اندلع الليلة الماضية في عاصمة بنغلادش دكا بحياة 70 شخصاً، وأعلن مسؤول في فرقة الإطفاء، اليوم الخميس، أن عدد القتلى يمكن أن يرتفع أكثر، حسبما نقلت عنه وكالة شينخوا.


وقال المسؤول: "حتى اللحظة تم انتشال 70 جثة، وقد يرتفع العدد لأن البحث لا يزال جاريا".

وأشار المسؤول، إلى أن الحريق نشب في مبنى يستخدم كمستودع لمواد كيميائية.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" المحلية، اندلع الحريق في مستودع للمواد الكيميائية في الطابق الأرضي من المبنى المؤلف من خمسة طوابق، والمسمى "قصر هادي واحد". وسرعان ما انتشرت ألسنة اللهب إلى ثلاثة مبانٍ أخرى قريبة، بما في ذلك مبنى اجتماعي، على حد قول قائد خدمة الإطفاء.




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