مقتل, 70, شخصا, بحريق, مواد, كيميائية, في, عاصمة, بنغلادش,

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أكدت الشرطة الألمانية مقتل شخصين اليوم الخميس، جراء إطلاق الرصاص في مدينة ميونخ...
روت داعشية ألمانية من أصول تركية للمحققين الألمان كيف قضت ليلة زفافها في حجرة...
تعقد الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي قمة في القاهرة الأسبوع المقبل، ستبحث فيها...
أصيب خمسة مواطنين برصاص الاحتلال شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة. وأكدت مصادر...
أعلنت الشرطة السويسرية أن عددا من الأشخاص طمروا إثر حدوث انهيار ثلجي مفاجئ في...
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الأربعاء، إن بلاده سترد على أي نشر للأسلحة...
قال مصدران مطلعان لرويترز، الأربعاء، إن فيتنام تستعد لوصول زعيم كوريا الشمالية...
نفذت السلطات المصرية، الأربعاء، حكم بالإعدام بحق 9 من المدانين في عملية قتل...
قدم بيل غيتس تمويلا بقيمة 10 ملايين دولار سعيا لتطوير روبوتات جراحة صغيرة، يمكن أن...
بعد جدل كبير حول حمل الاميرة البريطانية ديانا قبل وفاتها بحادث مروع، كشفت...