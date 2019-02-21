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مساء اليوم - تقديم ألقوائمَ ألإنتخابية وسط استئناف ألإتصالاتُ بين ممثلي ألأحزابِ ألعربيةِ لاعادة المشتركة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تستأنفَ ألإتصالاتُ بين ممثلي ألأحزابِ ألعربيةِ، أليوم الخميس ، في محاولةٍ أخيرةٍ للإبقاءِ على ألقائمةِ ألمشتركةِ . 



ويأتي ذلكَ على ألرغمِ من إعلانِ ألحركةِ ألعربيةِ للتغييرِ برئاسةِ أحمد طيبي خوضَ ألإنتخاباتِ في تحالفٍ يضمُ مرشحينَ من قائمةِ ناصرتي ألتي يرأسُها علي سلام رئيسُ بلديةِ ألناصرة وأطرٍ من ألنقب.


يشار إلى أن ألأحزابَ ألعربية لمْ تُقدمْ ألقوائمَ ألإنتخابية حتى ألآن على ألرغمِ من إقترابِ ألموعدِ ألنهائي لذلك وهو مساءَ اليوم . 




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