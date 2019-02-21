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غانتس ولابيد يتفقان على خوض الانتخابات في قائمة موحدة



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أعلن قبل قليل عن التوصل الى اتفاق بين حزبي ( منعة لإسرائيل ) و ( هناك مستقبل ) بعد مفاوضات ماراثونية استمرت حوالي اربع وعشرين ساعة .



واعلن رئيسا الحزبين على التوالي بيني غانتس ويائير لبيد انهما ومن منطلق المسؤولية الوطنية قررا تشكيل قائمة موحدة واتفقا على التناوب على منصب رئيس الوزراء .




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