غانتس, ولابيد, يتفقان, على, خوض, الانتخابات, في, قائمة, موحدة,

أعلن قبل قليل عن التوصل الى اتفاق بين حزبي ( منعة لإسرائيل ) و ( هناك مستقبل ) بعد مفاوضات ماراثونية استمرت حوالي اربع وعشرين ساعة .

واعلن رئيسا الحزبين على التوالي بيني غانتس ويائير لبيد انهما ومن منطلق المسؤولية الوطنية قررا تشكيل قائمة موحدة واتفقا على التناوب على منصب رئيس الوزراء .