المكسرات.., وصية, طبية, لمرضى, السكري, لهذا, السبب,

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فوائد السبانخ في الرجيم المخسس وخسارة الوزن مثبتة في دراسة سويديَّة تحدَّثت عن...
يعتبر البصل من الخضروات التي لانستغني عنها في وجباتنا اليومية، وكشف المعالج...
توصل علماء جامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن الالتهابات...
كشفت دراسة طبية حديثة أن نبتة يابانية قديمة، كانت سببا رئيسيا في الحياة الصحية...
كشفت دراسة طبية حديثة، أن تدخين 20 سيجارة أو أكثر يوميا، من شأنه أن يتسبب بأضرار...
أجرت مجموعة علماء دراسة تؤكد أن طول العمر لا يعتمد على عدد السنين التي يعيشها...
اكتشف علماء مركز أندرسون للأمراض السرطانية في الولايات المتحدة، أن الإفراط في...
قالت لجنة بوزارة الصحة اليابانية اليوم الاثنين، إن علماء يابانيين سيجربون...
نشرت مجلة "BMC Medicine" توصيات لخبراء تغذية، تساعد في الحفاظ على الرشاقة وتساعد في...
يصيب سرطان عنق الرحم، المعروف باسم القاتل الصامت، الكثير من النساء حول العالم،...