استطلاع, للراي, العام, يشير, الى, تقدم, معسكر, اليسار, على, اليمين, لاول, مرة,

يشير استطاع للراي العام اجراه موقع والا الاخباري قبل اقل من 36 ساعة على اغلاق باب الترشح في الانتخابات المقبلة يشير الى ان كتل اليسار تتقدم على الكتل اليمين بفارق مقعدين وذلك لاول مرة منذ الاعلان عن موعد الانتخابات

وبحسب هذا الاستطلاع فان حزب الليكود سيحصل على 31 مقعداواليمين الجديد 8ويهادوت التوراة 7والبيت اليهودي 5وحزب كلنا وشاس 4 مقاعد لكل منهما وبذلك يبلغ عدد مقاعد كتل اليمين 59 فقط من اصل 120 مقعدا علما بان احزاب اسرائيل بيتنا والعظمة اليهودية و حزب الهوية لا تتجاوز نسبة الحسم .وعليه فان المعسكر اليساري سيحصل على 61 مقعدا حسب القائمة التاليةالمنعة لاسرائيل برئاسة بيني غانتس 19وهناك مستقبل 13وحزب العمل 9وميريتس 5اما الحركة العربية للتغيير فانها ستحصل بحسب الاستطلاع على 6 مقاعدوالقائمة المشتركة مع 5 مقاعدوالجسر برئاسة اورلي ليفي تتتجاوز نسبة الحسم مع 4 مقاعد.وبذلك يبلغ عدد مقاعد هذه الكتل 61 اي انها ستكون قادرة على حجب الثقة عن اي خكومة يمينية .