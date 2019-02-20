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استطلاع للراي العام يشير الى تقدم معسكر اليسار على اليمين لاول مرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يشير استطاع للراي العام اجراه موقع والا الاخباري قبل اقل من 36 ساعة على اغلاق باب الترشح في الانتخابات المقبلة يشير الى ان كتل اليسار تتقدم على الكتل اليمين بفارق مقعدين وذلك لاول مرة منذ الاعلان عن موعد الانتخابات

وبحسب هذا الاستطلاع فان حزب الليكود سيحصل على 31 مقعدا
واليمين الجديد 8
ويهادوت التوراة 7
والبيت اليهودي 5
وحزب كلنا وشاس 4 مقاعد لكل منهما وبذلك يبلغ عدد مقاعد كتل اليمين 59 فقط من اصل 120 مقعدا علما بان احزاب اسرائيل بيتنا والعظمة اليهودية و حزب الهوية لا تتجاوز نسبة الحسم .

وعليه فان المعسكر اليساري سيحصل على 61 مقعدا حسب القائمة التالية 
المنعة لاسرائيل برئاسة بيني غانتس 19
وهناك مستقبل 13
وحزب العمل 9
وميريتس 5
اما الحركة العربية للتغيير فانها ستحصل بحسب الاستطلاع على 6 مقاعد
والقائمة المشتركة مع 5 مقاعد
والجسر برئاسة اورلي ليفي تتتجاوز نسبة الحسم مع 4 مقاعد.
وبذلك يبلغ عدد مقاعد هذه  الكتل 61 اي انها ستكون قادرة على حجب الثقة عن اي خكومة يمينية .
استطلاع للراي العام يشير الى تقدم معسكر اليسار على اليمين لاول مرة




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