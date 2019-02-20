استطلاع, للراي, العام, يشير, الى, تقدم, معسكر, اليسار, على, اليمين, لاول, مرة,

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عقد في قاعة المركز الثقافي التابع لبلدية سخنين أمسية ثقافية تحت "عنوان مبروك ما...
بدعوة من مدير المدرسة الاعداديّة في بير المكسور الاستاذ ابراهيم حسين حجيرات،...
فشلت المفاوضات لاعادة تركيب القائمة المشتركة خلال اجتماع عقد في بلدة عرعرة مساء...
مشروع جديد تم إطلاقه في الجلبوع وأطلق عليه اسم "فبراير خارج عن المألوف الجلبوع"،...
عقد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد,...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: ألقت الشرطة القبض...
أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن فلسطين "لن تتسلم أية أموال منقوصة" من الجانب...
تم اليوم الاربعاء التوصل لاتفاق بين مجلس محلي الرينة والسيد اڤي براڤ محاسب وزارة...
في تعقيبها على التوحيد في اوساط احزاب اليمين المتطرّف بقيادة البيت اليهودي...
أرجئ الاجتماع الذي كان مقررا يوم غد الخميس، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين...