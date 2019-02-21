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أتلتيكو مدريد يضرب يوفنتوس بثنائية



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه يوفنتوس، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بملعب واندا ميتروبولتيانو، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

أحرز خوسيه ماريا خيمينيز الهدف الأول لأتلتيكو في الدقيقة 78، فيما ضاعف دييجو جودين النتيجة بالدقيقة 83.
وسيحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على يوفنتوس، بملعب أليانز ستاديوم بتورينو، يوم 12 مارس المقبل، في مباراة الإياب بين الفريقين.




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