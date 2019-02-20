عقد في قاعة المركز الثقافي التابع لبلدية سخنين أمسية ثقافية تحت "عنوان مبروك ما جاكي" بمشاركة وحدة النهوض بمكانة المرأة بحضور رئيس بلدية سخنين الدكتور صفوت ابوريا ونائبه خير زبيدات ومدير المركز الثقافي المربي موفق خلايلة ومنال أبوريا مستشارة لشئون المرأة.

تخلل الأمسية الثقافية على عرض مسرحي هادف تحت عنوان مبروك ما جاكي،وبعد ذلك تم الحوار حول المسرحية وأهدافها بمشاركة كل من الممرضة عايدة حيادرة المسئولة بمركز رعاية الأم والطفل وموجهة بكلية عيمق يزراعيل،ياسر بشير معالج ومحلل نفسي ومحاضر وباحث في غلم النفس وإنعام أبو الهيجا بشير عاملة اجتماعية في مجال الصحة النفسية ومعالجة نفسية.في بداية الأمسية رحب الدكتور صفوت ابوريا رئيس بلدية سخنين بالحضور، وأكد على اهمية الصحة الجسدية للإنسان، وعلينا كمجتمع أن نكون متميزين من الناحية الصحية،وأن الصحة السليمة تبدأ ما قبل الولادة لأن الأم السليمة صحيا ملقى على عاتقها أن تربي جيلا سليما من الناحية الصحية، وهذا لا بد أن يكون له التعاون الكامل من جميع الجهات المختصة التي تعمل في مجال الصحة العامة والصحة النفسية.تحدث المشاركون في الأمسية عن أهمية الرعاية الصحة وخاصة النفسية للمرأة ما بعد الولادة حتى لا تتعرض الى الاكتئاب الذي يصيب الأمهات ما بعد الولادة،وهناك عدة أسباب يمكن أن تصيب الأم الى الاكتئاب بعد الولادة منها الضغط النفسي والجسدي من البيئة المحيطة بالمرأة.وأكد المشاركون في الأمسية، على البيئة المحيطة بالمرأة ما بعد الولادة أن تعمل على رعاية الأم من الناحية النفسية والابتعاد عن كل ما يكون سببا الى تورترها وضغطها خلال هذه الفترة وخاصة من اقرب الناس اليها.بدوره شكر موفق خلايلة مدير المركز الثقافي الحضور على مشاركتهم بهذه الأمسية المهمة، وكذلك شكرت منال أبوريا المستشارة لشئون المرأة في وحدة النهوض بمكانة المرأة الحضور والمشاركين بهذه الأمسية الثقافية التي فتحت آفاق جديدة لدى النساء، وكانت في عرافة الأمسية السيدة ختام زبيدات.