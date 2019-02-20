5, اصابات, بخانيونس, بعد, غارات, جوية, شرق, البريج,

أصيب خمسة مواطنين برصاص الجيش الاسرائيلي شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة. وأكدت مصادر طبية وصول خمسة مصابين الى المشافي الفلسطينية بعد استهدافهم خلال مشاركتهم بفعاليات "الارباك الليلي" شرق المحافظة. وبدأ المئات من الشبان بالتجمع قرب مخيم العودة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة ضمن فعاليات "الارباك الليلي". ودوت انفجارات عنيفة شرق خانيونس خلال فعاليات الارباك الليلي التي اشعل فيها "شبان الانتفاضة" عشرات الاطارات . وفي وقت سابق أطلقت طائرات الاستطلاع الاسرائيلية صاروخين صوب مجموعة من الشبان شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وقال شهود عيان: إن طائرة استطلاع استهدفت دراجة نارية بعد وقت قصير من اطلاق صاروخ قرب شبان كانوا يطلقون بالونات حارقة شرق المخيم. وأعلن الجيش الاسرائيلي استهداف نقطة رصد تابعة للمقاومة بعد رصد عشرات البالونات الحارقة التي انطلقت من قطاع غزة صوب المستوطنات الاسرائيلية.

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