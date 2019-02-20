مفاوضات, حثيثة, بين, الاحزاب, العربية, مع, اقتراب, موعد, اغلاق, باب, التسجيل,

تستأنفَ ألإتصالاتُ بين ممثلي ألأحزابِ ألعربيةِ، مساءَ أليوم، في محاولةٍ أخيرةٍ للإبقاءِ على ألقائمةِ ألمشتركةِ . وقال ألنائب يوسف جبارين من ألجبهةِ ألديموقراطيةِ للسلامِ وألمساواة قولَهُ إن نافذةَ ألمفاوضاتِ مع ألأحزابِ ألعربيةِ في إطارِ ألقائمةِ ألمشتركةِ مفتوحةٌ حتى ألآن وقد تتجددُ ألمفاوضاتُ مساءَ أليوم.

ويأتي ذلكَ على ألرغمِ من إعلانِ ألحركةِ ألعربيةِ للتغييرِ برئاسةِ أحمد طيبي خوضَ ألإنتخاباتِ في تحالفٍ يضمُ مرشحينَ من قائمةِ ناصرتي ألتي يرأسُها علي سلام رئيسُ بلديةِ ألناصرة وأطرٍ من ألنقب.يشار إلى أن ألأحزابَ ألعربية لمْ تُقدمْ ألقوائمَ ألإنتخابية حتى ألآن على ألرغمِ من إقترابِ ألموعدِ ألنهائي لذلك وهو مساءَ غدٍ.