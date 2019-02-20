مفاوضات, حثيثة, بين, الاحزاب, العربية, مع, اقتراب, موعد, اغلاق, باب, التسجيل,

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عقد في قاعة المركز الثقافي التابع لبلدية سخنين أمسية ثقافية تحت "عنوان مبروك ما...
بدعوة من مدير المدرسة الاعداديّة في بير المكسور الاستاذ ابراهيم حسين حجيرات،...
مشروع جديد تم إطلاقه في الجلبوع وأطلق عليه اسم "فبراير خارج عن المألوف الجلبوع"،...
عقد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد,...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: ألقت الشرطة القبض...
أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن فلسطين "لن تتسلم أية أموال منقوصة" من الجانب...
تم اليوم الاربعاء التوصل لاتفاق بين مجلس محلي الرينة والسيد اڤي براڤ محاسب وزارة...
في تعقيبها على التوحيد في اوساط احزاب اليمين المتطرّف بقيادة البيت اليهودي...
أرجئ الاجتماع الذي كان مقررا يوم غد الخميس، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين...
عقب عضو الكنيست عيساوي فريج على الوحدة بين حزبي اليمين المتطرف" البيت اليهودي" و...