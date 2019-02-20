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"فبراير خارج عن المألوف في الجلبوع"



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مشروع جديد تم إطلاقه في الجلبوع وأطلق عليه اسم "فبراير خارج عن المألوف الجلبوع"، مشروع تديره المراكز الجماهيرية وخلاله يتم تخصيص شهر فبراير- شباط، لذوي الاحتياجات الخاصة، دمجهم بالمجتمع اكثر، التوعية حول قضاياهم، تنظيم الفعاليات من أجلهم وغيرها.

سيفان غولدمان، مديرة المراكز الجماهيرية في الجلبوع قالت: خلال شهر شباط، حرصنا أن تكون الفعاليات مميزة وذات رسالة هامة، لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وندعو كل المواطنين بأن يشاركوا في هذه الفعاليات وأن يدعموا ذوي الاحتياجات الخاصة في بلداتهم. ومن بين الفعاليات التي نظمت، زيارة المجلس الشبابي في الجلبوع، في يوم 14.2 "عيد الحب" إلى السكن المحمي "حي الورود" في حفتسيفا، وأيضًا خلال مباراة كرة السلة جلبوع جليل، نظمت فقرة لدعم اعضاء "مسرح بلا حدود"، بمشاركة رئيس المجلس ونائبيه والمدير العام للمجلس، إضافة لفعاليات أخرى مميزة.
رئيس المجلس، عوفيد نور، قال: المجلس الاقليمي الجلبوع هو عبارة عن انعكاس لنموذج النجاح بكل ما يتعلق في الحياة المشتركة، دون فرق لقومية الناس، أو لحالتهم الاجتماعية، أو الصحية، نعيش معًا ونعزز قيم محبة الآخر وتقبله، وندعو كل سكان الجلبوع لتخصيص هذا الشهر أكثر لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.




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