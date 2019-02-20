تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-20 17:52:05 "فبراير خارج عن المألوف في الجلبوع" |  2019-02-20 17:50:01 إنطلاقة مُتجدِّدَة للجنة القطرية وإعادة تشكيل وبناء اللجان التخصُّصية |  2019-02-20 17:47:53 برشلونة يستعيد سلاحًا مهمًا قبل موقعة إشبيلية |  2019-02-20 17:43:04 اعتقال 3 شبان من رهط بشبهة إرتكاب مخالفات جنسية بحق فتاة قاصر |  2019-02-20 15:45:14 عباس : لن نستلم أية أموال منقوصة من إسرائيل |  2019-02-20 14:45:04 12 شخصا طمروا أحياء في جبال سويسرا |  2019-02-20 14:45:16 بوتن يتحدى: سننشر صواريخ تطال الولايات المتحدة |  2019-02-20 14:22:02 اتفاق بين مجلس محلي الرينة ووزارة الرفاه الاجتماعي لتسديد دين بقيمة ١١.٥ مليون شيكل‎ |  2019-02-20 13:57:20 توما-سليمان : امامنا ساعات قليلة ومصيريّة لتوحيد ورص الصف |  2019-02-20 14:00:38 إرجاء اجتماع بوتين نتنياهو المقرر غدا |  2019-02-20 14:00:40 جريمة وحشية.. "قطعوا رأسي لأن زوجي لم يدفع الفدية"! فيديو |  2019-02-20 13:37:07 عيساوي فريج: دخول الفاشية من الباب الرئيسي للكنيست خطر وعلينا التصدي لها |  2019-02-20 12:48:17 المقدسيون يؤدون صلاة الظهر عند "باب الرحمة" بالاقصى |  2019-02-20 12:20:15 اصابتان متوسطتان باطلاق نار في نيشر قرب حيفا |  2019-02-20 11:53:50 نحف - التحقيق في شبهات قتل كلبين رميا بالرصاص |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إنطلاقة مُتجدِّدَة للجنة القطرية وإعادة تشكيل وبناء اللجان التخصُّصية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



عقد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد, اجتماعاً هاماً له, مساء يوم الثلاثاء بتاريخ (2019/02/19) في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة, بحث خلاله عدداً من المواضيع والقضايا الهامة, المهنية منها والسياسية والتنظيمية..  وقد افتتح الجلسة وأدارها رئيس اللجنة القطرية ورئيس مجلس محلي عارة – عرعرة, مُضر يونس, مُستعرِضاً مواضيع البحث, ومُوكداً على أهميتها..  وخلال الإجتماع, تمَّ إعادة تشكيل وبناء اللجان والطواقم الفرعية التخصُّصية – المهنية الداخلية للجنة القطرية, في مختلف المجالات والمواضيع, كمرحلة اولى وأوَّلية نحو استكمالها قريباً, بالتعاون والتنسيق والتشبيك مع الجمعيات والمراكز المهنية وأعضاء الكنيست العرب.. حيث تهدف هذه الطواقم الى مُتابعة تنفيذ وتوسيع إطار الخطة الخُماسية للتطوير الإقتصادي في المجتمع العربي, وِفقاً للقرار الحكومي رقم 922, وبما يتجاوز أيضاً مُتابعة تنفيذ هذه الخطة, على مَدار السنوات القادمة..وبعد نقاش مُستفيض, في مختلف المواضيع, اتَّخذ المجلس العام للجنة القطرية سلسلة من القرارات والمواقف, من أهمها:  البدء بإعداد وتنظيم يوم دراسي شامل لرؤساء السلطات المحلية العربية, بحيث يكون موضوع مُتابعة وتوسيع خطة التطوير الإقتصادي في المجتمع العربي كأحد المواضيع المركزية والرئيسية, على أن يُعقد هذا المؤتمر خلال الأشهر القليلة القادمة, بالتعاون والتنسيق مع عدد من الهيئات والمؤسسات ذات الصِّلة..  تأْييد ودعم موقف مجلس محلي جديدة – المكر واللجنة الشعبية فيها, فيما يتعلق بمخطط ومشروع أرض الطنطور, ومُساندة الطواقم المهنية في هذا الصَّدد, والتعامل مع هذا الموضوع كنموذج صارخ فيما يتعلق بالسياسات الرسمية الحكومية التي تستهدف ما تبقى من أراضٍ عربية, وتضييق الخِناق على المدن والقرى العربية, بمختلف الأشكال والإدِّعاءات والحجج, وفي جميع أنحاء البلاد, في الجليل والمثلث والنقب والساحل.. والعمل على رفع هذه القضية على أجندة وعناوين إحياء الذكرى السنوية ليوم الأرض الخالد, في إطار قرارات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية..  العمل على بلورة وإعادة تحديد وتجديد طبيعة العلاقة والتعاون والتشبيك, بين اللجنة القطرية وبين الجمعيات والمراكز والهيئات المهنية في البلاد, على أساس توزيع الأدوار والتكامل في العمل, وعقد إجتماع خاص حول هذا الأمر في القريب العاجل..  دعم وتأْييد مشروع " يوم العطاء الوطني ", الذي بادر إليه ويُنظمة مركز "مساواة", والعمل على تقديم كل مُساعدة ممكنة من قبل اللجنة القطرية والسلطات المحلية العربية, في مختلف المناطق وجميع المجالات, لإنجاح هذا المشروع الهام, والذي يُنظَّم عشية إحياء الذكرى السنوية ليوم الأرض الخالد, نهاية الشهر القادم..





كلمات متعلقة

إنطلاقة, مُتجدِّدَة, للجنة, القطرية, وإعادة, تشكيل, وبناء, اللجان, التخصُّصية,

تابعونــا

"فبراير خارج عن المألوف في الجلبوع" "فبراير خارج عن المألوف في الجلبوع" 2019-02-20 | 17:52:05

مشروع جديد تم إطلاقه في الجلبوع وأطلق عليه اسم "فبراير خارج عن المألوف الجلبوع"،...

اعتقال 3 شبان من رهط بشبهة إرتكاب مخالفات جنسية بحق فتاة قاصر اعتقال 3 شبان من رهط بشبهة إرتكاب مخالفات جنسية بحق فتاة قاصر 2019-02-20 | 17:43:04

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: ألقت الشرطة القبض...

عباس : لن نستلم أية أموال منقوصة من إسرائيل عباس : لن نستلم أية أموال منقوصة من إسرائيل 2019-02-20 | 15:45:14

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن فلسطين "لن تتسلم أية أموال منقوصة" من الجانب...

اتفاق بين مجلس محلي الرينة ووزارة الرفاه الاجتماعي لتسديد دين بقيمة ١١.٥ مليون شيكل‎ اتفاق بين مجلس محلي الرينة ووزارة الرفاه الاجتماعي لتسديد دين بقيمة ١١.٥ مليون شيكل‎ 2019-02-20 | 14:22:02

تم اليوم الاربعاء التوصل لاتفاق بين مجلس محلي الرينة والسيد اڤي براڤ محاسب وزارة...

توما-سليمان : امامنا ساعات قليلة ومصيريّة لتوحيد ورص الصف توما-سليمان : امامنا ساعات قليلة ومصيريّة لتوحيد ورص الصف 2019-02-20 | 13:57:20

في تعقيبها على التوحيد في اوساط احزاب اليمين المتطرّف بقيادة البيت اليهودي...

إرجاء اجتماع بوتين نتنياهو المقرر غدا إرجاء اجتماع بوتين نتنياهو المقرر غدا 2019-02-20 | 14:00:38

أرجئ الاجتماع الذي كان مقررا يوم غد الخميس، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين...

عيساوي فريج: دخول الفاشية من الباب الرئيسي للكنيست خطر وعلينا التصدي لها عيساوي فريج: دخول الفاشية من الباب الرئيسي للكنيست خطر وعلينا التصدي لها 2019-02-20 | 13:37:07

عقب عضو الكنيست عيساوي فريج على الوحدة بين حزبي اليمين المتطرف" البيت اليهودي" و...

المقدسيون يؤدون صلاة الظهر عند "باب الرحمة" بالاقصى المقدسيون يؤدون صلاة الظهر عند "باب الرحمة" بالاقصى 2019-02-20 | 12:48:17

أدى عشرات المواطنين صلاة ظهر اليوم الأربعاء، في منطقة "باب الرحمة" داخل المسجد...

اصابتان متوسطتان باطلاق نار في نيشر قرب حيفا اصابتان متوسطتان باطلاق نار في نيشر قرب حيفا 2019-02-20 | 12:20:15

اصيب شخصان 40 عاما بجراح متوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار خلال تواجدهما في منطقة...

نحف - التحقيق في شبهات قتل كلبين رميا بالرصاص نحف - التحقيق في شبهات قتل كلبين رميا بالرصاص 2019-02-20 | 11:53:50

تحقق الشرطة في منطثة الشمال , ببلاغ حو شبهات قتل كلبين لمواطن من سكان قرية نحف رميا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شارع 90 عين جدي الجنوب اغلاق شوارع سيول امطار غضب كفر كنا حالة حريق مخبز تأخر الاطفائية وصول مكان الحريق اهالي بلدة ثانوية البطوف مدرسة تهدد بالاضراب افتتاح عدم العام الدراسي ضرورة لجنة اولياء امور طلاب ثلوج جبل الشيخ الجولان بيت جن الجش متنزهون يلعبون يستمتعون الشيخ رائد صلاح الاسلامية الشق الشمالي رئيس متضامنة رضيعة يحتصن نايا يامن مصالحة انزلاق خلاط باطون طمرة اصطدام سيارتين اصابة امرأة عامود كهرباء ام الفحم مدارس تستقبل طلابها تفتح ابوابها العام الدراسي الجديد قداس عيد البشارة الناصرة البطريرك ثيوفيلوس الاحتفال مدينة الناصرةفتاة اداريا اعتقال الناصرة استشهاد شهيدة نيتها تنفيذ عملية طعن مصرع امرأة دهسا عابرة سبيل مفرق عيلبون اسعاف شرطة ايمان ابو زهيا المغار جبل الشيخ ثلوج موقع تزلج فتح ابوابه استقبال المتنزهين زوار معلم اطلاق نار سيارة معلم الثانوية مدرسة الجديدة كفر قاسم اليوم العالمي للمعلم حريق سمجد سلطة اطفاء ام الفحم حدوث حال تدابير سبل الامن الامان الجزار سمجد مصلى نساء حريق في منطقة حرشية كتسير وادي عاره عرعره اطفاء اخماد حرارة الطقس المخيم الصيفي البلدي علي سلام الناصرة مشاركة اطفال افتتاح حفل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com