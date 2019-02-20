إنطلاقة, مُتجدِّدَة, للجنة, القطرية, وإعادة, تشكيل, وبناء, اللجان, التخصُّصية,

عقد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد, اجتماعاً هاماً له, مساء يوم الثلاثاء بتاريخ (2019/02/19) في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة, بحث خلاله عدداً من المواضيع والقضايا الهامة, المهنية منها والسياسية والتنظيمية.. وقد افتتح الجلسة وأدارها رئيس اللجنة القطرية ورئيس مجلس محلي عارة – عرعرة, مُضر يونس, مُستعرِضاً مواضيع البحث, ومُوكداً على أهميتها.. وخلال الإجتماع, تمَّ إعادة تشكيل وبناء اللجان والطواقم الفرعية التخصُّصية – المهنية الداخلية للجنة القطرية, في مختلف المجالات والمواضيع, كمرحلة اولى وأوَّلية نحو استكمالها قريباً, بالتعاون والتنسيق والتشبيك مع الجمعيات والمراكز المهنية وأعضاء الكنيست العرب.. حيث تهدف هذه الطواقم الى مُتابعة تنفيذ وتوسيع إطار الخطة الخُماسية للتطوير الإقتصادي في المجتمع العربي, وِفقاً للقرار الحكومي رقم 922, وبما يتجاوز أيضاً مُتابعة تنفيذ هذه الخطة, على مَدار السنوات القادمة..وبعد نقاش مُستفيض, في مختلف المواضيع, اتَّخذ المجلس العام للجنة القطرية سلسلة من القرارات والمواقف, من أهمها: البدء بإعداد وتنظيم يوم دراسي شامل لرؤساء السلطات المحلية العربية, بحيث يكون موضوع مُتابعة وتوسيع خطة التطوير الإقتصادي في المجتمع العربي كأحد المواضيع المركزية والرئيسية, على أن يُعقد هذا المؤتمر خلال الأشهر القليلة القادمة, بالتعاون والتنسيق مع عدد من الهيئات والمؤسسات ذات الصِّلة.. تأْييد ودعم موقف مجلس محلي جديدة – المكر واللجنة الشعبية فيها, فيما يتعلق بمخطط ومشروع أرض الطنطور, ومُساندة الطواقم المهنية في هذا الصَّدد, والتعامل مع هذا الموضوع كنموذج صارخ فيما يتعلق بالسياسات الرسمية الحكومية التي تستهدف ما تبقى من أراضٍ عربية, وتضييق الخِناق على المدن والقرى العربية, بمختلف الأشكال والإدِّعاءات والحجج, وفي جميع أنحاء البلاد, في الجليل والمثلث والنقب والساحل.. والعمل على رفع هذه القضية على أجندة وعناوين إحياء الذكرى السنوية ليوم الأرض الخالد, في إطار قرارات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.. العمل على بلورة وإعادة تحديد وتجديد طبيعة العلاقة والتعاون والتشبيك, بين اللجنة القطرية وبين الجمعيات والمراكز والهيئات المهنية في البلاد, على أساس توزيع الأدوار والتكامل في العمل, وعقد إجتماع خاص حول هذا الأمر في القريب العاجل.. دعم وتأْييد مشروع " يوم العطاء الوطني ", الذي بادر إليه ويُنظمة مركز "مساواة", والعمل على تقديم كل مُساعدة ممكنة من قبل اللجنة القطرية والسلطات المحلية العربية, في مختلف المناطق وجميع المجالات, لإنجاح هذا المشروع الهام, والذي يُنظَّم عشية إحياء الذكرى السنوية ليوم الأرض الخالد, نهاية الشهر القادم..