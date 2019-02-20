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برشلونة يستعيد سلاحًا مهمًا قبل موقعة إشبيلية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تلقى عشاق برشلونة الإسباني، خبرًا سارًا، اليوم الأربعاء، خلال تدريبات الفريق الكتالوني، عقب التعادل السلبي مع ليون الفرنسي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن البرازيلي آرثر ميلو شارك اليوم، في مران الفريق، حيث أدى بعض التدريبات البسيطة، ضمن تحضيرات برشلونة لمواجهة إشبيلية.
وكان آرثر ميلو، قد تعرض لإصابة في الفخذ الأيسر خلال مواجهة ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
كما واصل الهولندي ياسبر سيليسين حارس برشلونة، برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في التدريبات.
ويستعد برشلونة لمواجهة إشبيلية، السبت المقبل، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الليجا.
برشلونة يستعيد سلاحًا مهمًا قبل موقعة إشبيلية




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