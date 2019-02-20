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اعتقال 3 شبان من رهط بشبهة إرتكاب مخالفات جنسية بحق فتاة قاصر



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: ألقت الشرطة  القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه بهم بارتكابهم مخالفات جنسية بحق فتاة قاصر عمرها 13 عامًا. 


تلقى أحد مراكز الشرطة شكوى بشأن شبهة إرتكاب مخالفات جنسية بحق فتاة قاصر في الثالثة عشرة من عمرها.

 تحقيق موضوعي ومهني الذي قامت به  الشرطة أدى الى كشف وتوقيف ثلاثة  مشتبهين على ذمة التحقيق في القضية.

هذا وسيحال المشتبهين (18،18،19 عام) من سكان رهط اليوم الى محكمة الصلح في ريشون لتسيون للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.
التحقيق في القضية مستمر.
اعتقال 3 شبان من رهط بشبهة إرتكاب مخالفات جنسية بحق فتاة قاصر




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