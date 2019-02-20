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عباس : لن نستلم أية أموال منقوصة من إسرائيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن فلسطين "لن تتسلم أية أموال منقوصة" من الجانب الإسرائيلي، ردا على قرار اسرائيل خصم جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.



وأضاف عباس في كلمة له أمام وفد من منظمة "جي ستريت" الأمريكية وعددا من أعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله ، إنه "سيتوجه إلى كل مكان لمحاسبة إسرائيل ومعاقبتها"، مؤكدا في ذات الوقت على استمرار السلطة في دفع مخصصات الأسرى والشهداء.







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