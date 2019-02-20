تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-20 14:45:04 12 شخصا طمروا أحياء في جبال سويسرا |  2019-02-20 14:45:16 بوتن يتحدى: سننشر صواريخ تطال الولايات المتحدة |  2019-02-20 14:22:02 اتفاق بين مجلس محلي الرينة ووزارة الرفاه الاجتماعي لتسديد دين بقيمة ١١.٥ مليون شيكل‎ |  2019-02-20 13:57:20 توما-سليمان : امامنا ساعات قليلة ومصيريّة لتوحيد ورص الصف |  2019-02-20 14:00:38 إرجاء اجتماع بوتين نتنياهو المقرر غدا |  2019-02-20 14:00:40 جريمة وحشية.. "قطعوا رأسي لأن زوجي لم يدفع الفدية"! فيديو |  2019-02-20 13:37:07 عيساوي فريج: دخول الفاشية من الباب الرئيسي للكنيست خطر وعلينا التصدي لها |  2019-02-20 12:48:17 المقدسيون يؤدون صلاة الظهر عند "باب الرحمة" بالاقصى |  2019-02-20 12:20:15 اصابتان متوسطتان باطلاق نار في نيشر قرب حيفا |  2019-02-20 11:53:50 نحف - التحقيق في شبهات قتل كلبين رميا بالرصاص |  2019-02-20 11:50:34 الناصرة تحتضن مؤتمر امراض القلب والسكري والاوعية الدموية |  2019-02-20 11:11:49 كيم سيستقل قطارا لمدة 60 ساعة ليلتقي ترامب |  2019-02-20 11:10:05 مصر - الإعدام بحق مرتكبي جريمة اغتيال النائب العام |  2019-02-20 10:44:30 المطران حنا : نحيي اخوتنا المرابطين في باحات المسجد الاقصى |  2019-02-20 10:31:26 إسطنبول- المتهم بمجزرة المطعم التي أودت بحياة 40 شخصا من بينهم الشابة ليان ناصر من الطيرة : انا بريء |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بوتن يتحدى: سننشر صواريخ تطال الولايات المتحدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الأربعاء، إن بلاده سترد على أي نشر للأسلحة النووية متوسطة المدى في أوروبا، ليس فقط باستهداف الدول التي تُنشر فيها هذه الصواريخ، بل وباستهداف الولايات المتحدة نفسها.



وذكر بوتن أن روسيا ستوجه أسلحة جديدة نحو الولايات المتحدة، بعد انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".


وأضاف بوتن في خطابه السنوي أمام البرلمان أن روسيا لا تسعى للمواجهة،  ولن تبادر بنشر الصواريخ ردا على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى. لكنه قال إن رد فعل موسكو على أي نشر للصواريخ سيكون حازما.


ونقلت "رويترز" عن الرئيس الروسي قوله أنه يتعين على صناع السياسة الأميركيين حساب المخاطر قبل أي خطوة.


 وفي سياق متصل، قال الرئيس الروسي إن الولايات المتحدة تستخدم "اتهامات خيالية" للانسحاب من معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة المدى، الأمر الذي دفع بلاده إلى تعليق مشاركتها في الاتفاق.


وأضاف "كان ينبغي على شركائنا الأميركيين قول الأمور بصدق.. بدلاً من استخدام اتهامات خيالية بحق روسيا لتبرير انسحابهم الأحادي من المعاهدة".


وفي مطلع فبراير  الجاري، أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، تعليق التزام بلاده باتفاقية نزع الصواريخ النووية المتوسطة المبرمة إبان الحرب الباردة، معطيا روسيا، التي اتهمها بانتهاك الاتفاق، مهلة 6 أشهر، قبل أن تنسحب واشنطن نهائيا من المعاهدة.


من جهتها تنفي موسكو، خرق المعاهدة التي ورثتها عن الاتحاد السوفيتي، وتقول إن واشنطن هي التي تنتهكها عن طريق نشر نظام صاروخي في رومانيا القريبة من حدودها.




كلمات متعلقة

بوتن, يتحدى:, سننشر, صواريخ, تطال, الولايات, المتحدة,

تابعونــا

12 شخصا طمروا أحياء في جبال سويسرا 12 شخصا طمروا أحياء في جبال سويسرا 2019-02-20 | 14:45:04

أعلنت الشرطة السويسرية أن عددا من الأشخاص طمروا إثر حدوث انهيار ثلجي مفاجئ في...

كيم سيستقل قطارا لمدة 60 ساعة ليلتقي ترامب كيم سيستقل قطارا لمدة 60 ساعة ليلتقي ترامب 2019-02-20 | 11:11:49

قال مصدران مطلعان لرويترز، الأربعاء، إن فيتنام تستعد لوصول زعيم كوريا الشمالية...

مصر - الإعدام بحق مرتكبي جريمة اغتيال النائب العام مصر - الإعدام بحق مرتكبي جريمة اغتيال النائب العام 2019-02-20 | 11:10:05

نفذت السلطات المصرية، الأربعاء، حكم بالإعدام بحق 9 من المدانين في عملية قتل...

بيل غيتس يحدث ثورة طبية بتحويل الجراحين إلى روبوتات! بيل غيتس يحدث ثورة طبية بتحويل الجراحين إلى روبوتات! 2019-02-20 | 10:00:19

قدم بيل غيتس تمويلا بقيمة 10 ملايين دولار سعيا لتطوير روبوتات جراحة صغيرة، يمكن أن...

الطب الشرعي يحسم الجدل حول حمل الاميرة ديانا قبل وفاتها الطب الشرعي يحسم الجدل حول حمل الاميرة ديانا قبل وفاتها 2019-02-20 | 08:25:51

بعد جدل كبير حول حمل الاميرة البريطانية ديانا قبل وفاتها بحادث مروع، كشفت...

مصرع سبعة أطفال لأسرة سورية في كندا بسبب حريق مصرع سبعة أطفال لأسرة سورية في كندا بسبب حريق 2019-02-20 | 05:57:29

لقي 7 أطفال لأسرة سورية مصرعهم، جراء حريق شب في منزلهم بمدينة هاليفاكس في كندا...

مصدر أممي: "داعش" يحاصر 200 أسرة في سوريا مصدر أممي: "داعش" يحاصر 200 أسرة في سوريا 2019-02-19 | 15:53:48

ذكرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أن هناك نحو 200 أسرة محاصرة في...

وفاة كارل لاغرفيلد أشهر مصمم أزياء في العالم وفاة كارل لاغرفيلد أشهر مصمم أزياء في العالم 2019-02-19 | 14:33:39

توفي كارل لاغرفيلد، المصمم الأكثر شهرة في العالم، عن عمر يناهز 85 عاما في فرنسا،...

لافروف : واشنطن تسعى لتقسيم سوريا لافروف : واشنطن تسعى لتقسيم سوريا 2019-02-19 | 14:40:30

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء أن واشنطن تسعى إلى تقسيم...

اللقطة المروعة.. فيديو لحظة تفجير الإرهابي نفسه في القاهرة اللقطة المروعة.. فيديو لحظة تفجير الإرهابي نفسه في القاهرة 2019-02-19 | 08:23:40

أظهر تسجيل مصور لحظة تفجير إرهابي عبوة ناسفة بنفسه وسط العاصمة المصرية القاهرة،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفركنا تظاهرة شعارات رفع نصرة الاقصى القدس العشرات ثلوج خفيفة جبل الشيخ امطار الشمال رياح حالة الطقس شتاء مفرق بوريا حادث طرق اصابات متفاوته تصادم سيارة شاحنة قائد شرطة الشمال ظاهرة عنف سلاح مشاكل شوارع البطوف زيارة تفقدية عرابة دير حناطوبا زنغرية ضبط بندقية سلاح البحث مشتبه شاب قرية تفتيش شرطة اضراب عام شامل ام الفحم مقتل حسين محاجنة محمد اغبارية سعاده رميا رصاص اطلاق نار فائد قبلان بيت جن استقبال خاص للثلوج عزف ارغول يرغول قرية تجنيد الاب نداف جبرائيل يقف شعلة استقلال منتدى تجنيد المسيحيين الجيش يارا كمال حمادة شفاعمرو تحقق علامة 787 البسيخومتري مدينة نجاح طالبة تتألق اصابة خطيرة لدغة افعى سامة شابة من القدس مستشفى زيف في صفد محاولة دهس جنود قرية شعب مفرق سيارة خصوصية امطار سيول منطقة الجنوب ارصاد جوية برد شرطة اغلاق شوارع الحد الادنى الاجور 5300 شيكل الحكومة مصمص نصرة مظاهرة القدس الاقصى شهداء مظاهرة الناصرة الجبهة الحزب الشيوعي القدس الاقصى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com