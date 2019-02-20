تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-20 14:45:04 12 شخصا طمروا أحياء في جبال سويسرا |  2019-02-20 14:45:16 بوتن يتحدى: سننشر صواريخ تطال الولايات المتحدة |  2019-02-20 14:22:02 اتفاق بين مجلس محلي الرينة ووزارة الرفاه الاجتماعي لتسديد دين بقيمة ١١.٥ مليون شيكل‎ |  2019-02-20 13:57:20 توما-سليمان : امامنا ساعات قليلة ومصيريّة لتوحيد ورص الصف |  2019-02-20 14:00:38 إرجاء اجتماع بوتين نتنياهو المقرر غدا |  2019-02-20 14:00:40 جريمة وحشية.. "قطعوا رأسي لأن زوجي لم يدفع الفدية"! فيديو |  2019-02-20 13:37:07 عيساوي فريج: دخول الفاشية من الباب الرئيسي للكنيست خطر وعلينا التصدي لها |  2019-02-20 12:48:17 المقدسيون يؤدون صلاة الظهر عند "باب الرحمة" بالاقصى |  2019-02-20 12:20:15 اصابتان متوسطتان باطلاق نار في نيشر قرب حيفا |  2019-02-20 11:53:50 نحف - التحقيق في شبهات قتل كلبين رميا بالرصاص |  2019-02-20 11:50:34 الناصرة تحتضن مؤتمر امراض القلب والسكري والاوعية الدموية |  2019-02-20 11:11:49 كيم سيستقل قطارا لمدة 60 ساعة ليلتقي ترامب |  2019-02-20 11:10:05 مصر - الإعدام بحق مرتكبي جريمة اغتيال النائب العام |  2019-02-20 10:44:30 المطران حنا : نحيي اخوتنا المرابطين في باحات المسجد الاقصى |  2019-02-20 10:31:26 إسطنبول- المتهم بمجزرة المطعم التي أودت بحياة 40 شخصا من بينهم الشابة ليان ناصر من الطيرة : انا بريء |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اتفاق بين مجلس محلي الرينة ووزارة الرفاه الاجتماعي لتسديد دين بقيمة ١١.٥ مليون شيكل‎



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق




تم اليوم الاربعاء التوصل لاتفاق بين مجلس محلي الرينة والسيد اڤي براڤ محاسب وزارة الرفاة الاجتماعي لتسديد دين المجلس عن الفترة بين اعوام ٢٠١٤ و٢٠١٨ للوزارة بمبلغ ١١.٥ مليون شيكل .

 يساعد هذا الاتفاق  بإتاحة الإمكانيات بتطوير الخدمات للمواطن الريناوي بدون عقبات وحجوزات قد تضر بميزانية المجلس المحلي ، وجاء هذا الاتفاق في جلسة عمل بحضور رئيس المجلس المحلي السيد جميل أنور بصول ومدير قسم الرفاه الاجتماعي في المجلس المحلي أمين ريناوي ومحاسب المجلس المحلي شوقي فراج والمراقب الداخلي حبيب ابو خضرة والمحاسب المرافق للمجلس المحلي.

 بدوره شكر رئيس المجلس المحلي السيد جميل بصول رئيس مركز السلطات المحلية حايم بيباس وخيام قعدان من مركز السلطات المحلية على دعمهم ومساعدتهم لحل الازمة.




كلمات متعلقة

اتفاق, بين, مجلس, محلي, الرينة, ووزارة, الرفاه, الاجتماعي, لتسديد, دين, بقيمة, ١١.٥, مليون, شيكل‎,

تابعونــا

توما-سليمان : امامنا ساعات قليلة ومصيريّة لتوحيد ورص الصف توما-سليمان : امامنا ساعات قليلة ومصيريّة لتوحيد ورص الصف 2019-02-20 | 13:57:20

في تعقيبها على التوحيد في اوساط احزاب اليمين المتطرّف بقيادة البيت اليهودي...

إرجاء اجتماع بوتين نتنياهو المقرر غدا إرجاء اجتماع بوتين نتنياهو المقرر غدا 2019-02-20 | 14:00:38

أرجئ الاجتماع الذي كان مقررا يوم غد الخميس، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين...

عيساوي فريج: دخول الفاشية من الباب الرئيسي للكنيست خطر وعلينا التصدي لها عيساوي فريج: دخول الفاشية من الباب الرئيسي للكنيست خطر وعلينا التصدي لها 2019-02-20 | 13:37:07

عقب عضو الكنيست عيساوي فريج على الوحدة بين حزبي اليمين المتطرف" البيت اليهودي" و...

المقدسيون يؤدون صلاة الظهر عند "باب الرحمة" بالاقصى المقدسيون يؤدون صلاة الظهر عند "باب الرحمة" بالاقصى 2019-02-20 | 12:48:17

أدى عشرات المواطنين صلاة ظهر اليوم الأربعاء، في منطقة "باب الرحمة" داخل المسجد...

اصابتان متوسطتان باطلاق نار في نيشر قرب حيفا اصابتان متوسطتان باطلاق نار في نيشر قرب حيفا 2019-02-20 | 12:20:15

اصيب شخصان 40 عاما بجراح متوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار خلال تواجدهما في منطقة...

نحف - التحقيق في شبهات قتل كلبين رميا بالرصاص نحف - التحقيق في شبهات قتل كلبين رميا بالرصاص 2019-02-20 | 11:53:50

تحقق الشرطة في منطثة الشمال , ببلاغ حو شبهات قتل كلبين لمواطن من سكان قرية نحف رميا...

الناصرة تحتضن مؤتمر امراض القلب والسكري والاوعية الدموية الناصرة تحتضن مؤتمر امراض القلب والسكري والاوعية الدموية 2019-02-20 | 11:50:34

بالتعاون بين مستشفى العائلة المقدسة ومستشفى الناصرة الانجليزي ، عقد صباح اليوم...

المطران حنا : نحيي اخوتنا المرابطين في باحات المسجد الاقصى المطران حنا : نحيي اخوتنا المرابطين في باحات المسجد الاقصى 2019-02-20 | 10:44:30

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح هذا اليوم...

إسطنبول- المتهم بمجزرة المطعم التي أودت بحياة 40 شخصا من بينهم الشابة ليان ناصر من الطيرة : انا بريء إسطنبول- المتهم بمجزرة المطعم التي أودت بحياة 40 شخصا من بينهم الشابة ليان ناصر من الطيرة : انا بريء 2019-02-20 | 10:31:26

زعم المتهم الرئيسي بقتل 40 شخصا في اعتداء مسلح على مطعم في إسطنبول ليل رأس السنة...

القدس - وفاة الطالبة زينب ابو هدوان من سلوان متأثرة بجراحها بعد سقوطها من شرفة منزل القدس - وفاة الطالبة زينب ابو هدوان من سلوان متأثرة بجراحها بعد سقوطها من شرفة منزل 2019-02-20 | 09:40:09

فجعت مدينة القدس صباح اليوم الاربعاء بخبر وفاة الطالبة زينب ابو هدوان من سكان حي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شجار عنيف اطلاق نار طمرة مدينة شرطة اصابات تحقيق مقهى اصابتان تخليص شاب سقط ارتفاع 7 أمتار مصعد كهربائي تحميل اغراض اطفاء انقاذ لواء مستشفى أكرم نهاية حبشي اكسال طفلتين 17 عاما هدم بيتين القدس جرافات بلدية بناء غير مرخص عامل منطقة صناعية حادث شاحنة مصرع مدينة الرملة ورشة هشام خوري عازف كمان منعه السفر ال عال طائرة دواعي أمنية تفتيش عنصرية اذلال اهانة احتراق محل اراجيل قرية مجد الكروم اضرار جسيمة دون اصابات اطفاء اخماد سخنين بيتار القدس مباراة بدون جمهور ستاد تيدي اتحاد ابناء لقاء سليم رضى مصرع مجد شمس انقلاب تراكتور كرم تفاح حادث عمل محمد عل كلاي وفاة ملاكم اسطورة الملاكمة العالم جهاز تنفسي اصابة مستشفى شارع 44 اغلاق حريق هائل منطقة مفتوحة طائرات اطفاء اخماد مشارف القدس أوريا حريق مجمع سكاني الكابري قرب عا نهاريا مصنع كابرين محطة اطفاء زفولونحملة شرطة مسجاف مصادرة سيارات معدلة تراكتورواتشكوك بيكتيريا ليستيريا شوبرسال حمص منتوج 1 كغم منتج طحينة الشركة اصابة شابتين قرية سولم حادث طرق خطيرة ايمان زعبي مصرع اسعاف شرطة تخليص مروع قرية مدخل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com