اتفاق, بين, مجلس, محلي, الرينة, ووزارة, الرفاه, الاجتماعي, لتسديد, دين, بقيمة, ١١.٥, مليون, شيكل‎,

تم اليوم الاربعاء التوصل لاتفاق بين مجلس محلي الرينة والسيد اڤي براڤ محاسب وزارة الرفاة الاجتماعي لتسديد دين المجلس عن الفترة بين اعوام ٢٠١٤ و٢٠١٨ للوزارة بمبلغ ١١.٥ مليون شيكل .يساعد هذا الاتفاق بإتاحة الإمكانيات بتطوير الخدمات للمواطن الريناوي بدون عقبات وحجوزات قد تضر بميزانية المجلس المحلي ، وجاء هذا الاتفاق في جلسة عمل بحضور رئيس المجلس المحلي السيد جميل أنور بصول ومدير قسم الرفاه الاجتماعي في المجلس المحلي أمين ريناوي ومحاسب المجلس المحلي شوقي فراج والمراقب الداخلي حبيب ابو خضرة والمحاسب المرافق للمجلس المحلي.بدوره شكر رئيس المجلس المحلي السيد جميل بصول رئيس مركز السلطات المحلية حايم بيباس وخيام قعدان من مركز السلطات المحلية على دعمهم ومساعدتهم لحل الازمة.