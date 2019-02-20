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محامي سعد لمجرد يتكلم عن صعوبة قضية موكله



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد أن أعاد الإعلام الفرنسي قضية الفنان ​سعد لمجرد​ إلى الأضواء، أكّد محامي لمجرد في مقابلة أجراها مع إحدى الصحف العالمية "جون مارك فيديدا"  أن قضية موكله معقدة، مضيفا أنه ليس من الطبيعي، أن تشتكي امرأة رافقت رجلا إلى غرفته الخاصة بالفندق في منتصف الليل، دون أي قيود وعلامات الإعجاب بادية عليها.



وأشار المحامي إلى أن علامات التعنيف المتمسكة بها المشتكية الفرنسية لورا بريول، قد تكون بسبب علاقة حميمية جمعتهما كانت "متحمسة".


ولفت المحامي نفسه  إلى أنه في انتظار الحكم النهائي




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