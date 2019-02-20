اليكم, فوائد, السبانخ, في, الرجيم,

فوائد السبانخ في الرجيم المخسس وخسارة الوزن مثبتة في دراسة سويديَّة تحدَّثت عن أهميَّة رجيم السبانخ ودوره في إحراقالدهون ومدِّ متتبعه الشعور بالشبع، وذلك لاحتواء أوراقه الخضر على مركَّب الـ"تيلاكوييد". وفي السطور الآتية،

لمحة عن فوائد لسبانخ في الرجيم والتنحيف:فوائد السبانخ في الرجيم المخسس ترجع إلى محتواه من الألياف وفيتامينات "أ" وب2" و"ج" و"ك". وبذا، هو يلعب دورًا هامًّا في خسارة الوزن، لاحتوائه على مركب الـ"تيلاكوييد"، الذي يُقلِّل من رغبة الفرد في تناول الطعام، وخصوصًا ذلك الحلو. ويُبطئ هذا المركَّب أيضًا عمليَّة الهضم، فتقوم هرمونات الأمعاء بإرسال إشارات الى الدماغ بعدم الاستمرار في تناول الطعام.كما أنَّ هذا المركَّب يُبطئ هضم الدهون، فتجد الأمعاء وقتًا كافيًا للقيام بوظائفها، ما يُساهم إيجابًا في عمليَّة خسارة الوزن.السبانخ، غذاء منخفض السعرات الحرارية، وهو ما يُفيد في الرجيم المخسس، ففي كوب من أوراق السبانخ الطازجة 7 سعرات حرارية.وفي هذا الإطار، ينصح خبراء التغذية في تناول السبانخ من دون طهيه، بُغية الإفادة من عناصره كاملة.يحتوي السبانخ على قيمة غذائية عالية؛ هو يحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات والمركَّبات النشيطة والأحماض العضويَّة.كما يُثبّت ضغط الدم، ويحيد التأثير المضاد للصوديوم على الجسم، إلى جانب أنَّه يُحافظ على العظام صحيَّة ويمنع النزف.فوائد السبانخ الصحيَّة1. يُحسِّن السبانخ البصر.2. يُعزِّز صحَّة الجهاز العصبي.3. يُحافظ على ضغط الدم، ضمن المُعدَّلات الطبيعيَّة.4. يُقوِّي العضلات والعظام.5. يُعزِّز عمليَّة الأيض.6. يعمل مضادًا للتقرُّح والالتهابات، ويمنع تصلب الشرايين.7. يقي من الأمراض السرطانيَّة.نموذج من رجيم السبانخ• الفطور: كوب من عصير السبانخ الأخضر لتقليص الرغبة في تناول الطعام بنسبة 95%، ما يُساعد في خسارة الوزن بطريقة سريعة، بالإضافة إلى قطعة من الـ"توست" مع شريحة من الجبن قليل الدسم.• الغداء: طبق من السبانخ المطبوخ أو النيء، مع قطعة من اللحم المشوي (من دون دهن) أو الدجاج المشوي أو السمك المشوي.• العشاء: كوب من عصير السبانخ الأخضر (أو طبق من السلطة المكوَّنة من السبانخ، من دون اللحم أو الدجاج أو السمك).