انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى موقع يوتيوب فيديو نادر جدا، يصور بطريقا أسود عده الخبراء حالة فريدة لم يروا مثلها من قبل.

وشاركت قناة "BBC America" الفيديو الذي تظهر مشاهده بطريقا نادرا أسود اللون بشكل كامل، ونشرته على صفحتها في فيسبوك.