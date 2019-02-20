والد, نيمار, يقود, مفاوضات, خاصة, مع, ريال, مدريد,

كشف تقرير صحفي فرنسي، أن والد البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، يلعب الدور الأكبر في عملية انتقال نجله إلى صفوف ريال مدريد، خلال الموسم المقبل.

وذكر موقع "le10sport" الفرنسي، أنه رغم تصريحات والد نيمار الأخيرة بشأن رغبة اللاعب في البقاء مع سان جيرمان، إلا أنه يضغط لانتقال نجله إلى صفوف الميرنجي.وكان والد نيمار صرح مؤخرًا بأن "الحاضر والمستقبل في باريس، ولكن من الصعب الحديث عن أي خطوة قادمة، ففي كرة القدم كل شيء يمكن أن يتغير".ووفقًا لصحفي في صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن "نيمار ووالده يشجعان ريال مدريد على الاستمرار في الصفقة خلال مناقشات خاصة عُقدت بين الطرفين".وأضاف: "لا يتعلق الأمر فقط بخروج أنباء عن رغبة اللاعب في العودة إلى الليجا.. أعتقد أن الأمر الآن خطير للغاية، والقرار سيعود إلى باريس سان جيرمان في النهاية".وأتم: "سان جيرمان قد يقبل الصفقة، لأنه لم يحقق النجاح المأمول من قدوم نيمار إلى حديقة الأمراء حتى الآن".يذكر أن اللاعب البرازيلي انتقل إلى صفوف بي إس جي قادمًا من برشلونة في صيف 2017، مقابل كسر الشرط الجزائي في عقده بقيمة 222 مليون يورو.