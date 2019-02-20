والد, نيمار, يقود, مفاوضات, خاصة, مع, ريال, مدريد,

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فرض نادي ليون التعادل السلبي على ضيفه برشلونة ضمن ذهاب دور ثمن النهائي لدوري...
ينتظر عشاق ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، قرار لجنة العقوبات بالاتحاد...
"يملكون فريقا جيدا وبات لديهم الآن كريستيانو رونالدو" بهذه العبارة علق الأرجنتيني...
كان نادي برشلونة الإسباني يحتاج إلى مهاجم عام 2008، عندما جاء إلى كامب نو، المدرب...
تعتزم إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، التعاقد مع قائد المنتخب...
نشر موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية، الثلاثاء، تقريرا مطولا يتناول "أموال وأرباح...
حسم التعادل السلبي قمة ليفربول وبايرن ميونخ، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال...
ساد التعادل بنتيجة (0-0) بين برشلونة وليون، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بارك...
رفضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الطلب...
سيكون ملعب "أنفيلد" اليوم مسرحا لموقعة ليفربول وضيفه بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16...