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عقدة تهديفية تلازم سواريز في دوري الأبطال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فرض نادي ليون التعادل السلبي على ضيفه برشلونة ضمن ذهاب دور ثمن النهائي لدوري الأبطال، في مباراة أكدت بالملموس أن لويس سواريز مهاجم "البلوغرانا"، فقد الكثير من بريقه وحسه التهديفي.



والمثير أن هذه المباراة الـ16 على التوالي التي يفشل فيها سواريز في تسجيل هدف لفريقه عندما يلعب الأخير خارج قواعده.

ولم يسجل سواريز خارج ملعب "كامب نو" معقل برشلونة، منذ هدفه في شباك روما في أولى مباريات المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا موسم 2015-2016، في مباراة انتهت بهدف لكل فريق على ملعب "أوليمبكو"، وشهدت مشاركة النجم المصري محمد صلاح، الذي كان حينها يدافع عن ألوان فريق العاصمة الإيطالية.


وخاض سواريز هذا الموسم 5 مباريات في مسابقة دوري الأبطال، واكتفى بصناعة هدفين.




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