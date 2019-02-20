تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-20 14:45:04 12 شخصا طمروا أحياء في جبال سويسرا |  2019-02-20 14:45:16 بوتن يتحدى: سننشر صواريخ تطال الولايات المتحدة |  2019-02-20 14:22:02 اتفاق بين مجلس محلي الرينة ووزارة الرفاه الاجتماعي لتسديد دين بقيمة ١١.٥ مليون شيكل‎ |  2019-02-20 13:57:20 توما-سليمان : امامنا ساعات قليلة ومصيريّة لتوحيد ورص الصف |  2019-02-20 14:00:38 إرجاء اجتماع بوتين نتنياهو المقرر غدا |  2019-02-20 14:00:40 جريمة وحشية.. "قطعوا رأسي لأن زوجي لم يدفع الفدية"! فيديو |  2019-02-20 13:37:07 عيساوي فريج: دخول الفاشية من الباب الرئيسي للكنيست خطر وعلينا التصدي لها |  2019-02-20 12:48:17 المقدسيون يؤدون صلاة الظهر عند "باب الرحمة" بالاقصى |  2019-02-20 12:20:15 اصابتان متوسطتان باطلاق نار في نيشر قرب حيفا |  2019-02-20 11:53:50 نحف - التحقيق في شبهات قتل كلبين رميا بالرصاص |  2019-02-20 11:50:34 الناصرة تحتضن مؤتمر امراض القلب والسكري والاوعية الدموية |  2019-02-20 11:11:49 كيم سيستقل قطارا لمدة 60 ساعة ليلتقي ترامب |  2019-02-20 11:10:05 مصر - الإعدام بحق مرتكبي جريمة اغتيال النائب العام |  2019-02-20 10:44:30 المطران حنا : نحيي اخوتنا المرابطين في باحات المسجد الاقصى |  2019-02-20 10:31:26 إسطنبول- المتهم بمجزرة المطعم التي أودت بحياة 40 شخصا من بينهم الشابة ليان ناصر من الطيرة : انا بريء |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إرجاء اجتماع بوتين نتنياهو المقرر غدا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أرجئ الاجتماع الذي كان مقررا يوم غد الخميس، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو الى ما بعد بضعة أيام.



وحسب مصدر سياسي إسرائيلي مطلع، فقد تم إرجاء اللقاء بموافقة الطرفين وسيتم تحديد موعد جديد في أقرب وقت ممكن.


وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من المتوقع أن يجري نتنياهو وبوتين مكالمة هاتفية غدا الخميس.


وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إن من بين أسباب إلغاء الاجتماع هي الجهود السياسية التي يبذلها نتنياهو لتوحيد قوى اليمين في تحالفات انتخابية قبل تقديم لوائح المرشحين في موعد أقصاه مساء الغد.


في الوقت نفسه، تم تأجيل الاجتماع الذي من المقرر أن توضع اللمسات الأخيرة على لائحة مرشحي الليكود إلى الغد.




كلمات متعلقة

إرجاء, اجتماع, بوتين, نتنياهو, المقرر, غدا,

تابعونــا

اتفاق بين مجلس محلي الرينة ووزارة الرفاه الاجتماعي لتسديد دين بقيمة ١١.٥ مليون شيكل‎ اتفاق بين مجلس محلي الرينة ووزارة الرفاه الاجتماعي لتسديد دين بقيمة ١١.٥ مليون شيكل‎ 2019-02-20 | 14:22:02

تم اليوم الاربعاء التوصل لاتفاق بين مجلس محلي الرينة والسيد اڤي براڤ محاسب وزارة...

توما-سليمان : امامنا ساعات قليلة ومصيريّة لتوحيد ورص الصف توما-سليمان : امامنا ساعات قليلة ومصيريّة لتوحيد ورص الصف 2019-02-20 | 13:57:20

في تعقيبها على التوحيد في اوساط احزاب اليمين المتطرّف بقيادة البيت اليهودي...

عيساوي فريج: دخول الفاشية من الباب الرئيسي للكنيست خطر وعلينا التصدي لها عيساوي فريج: دخول الفاشية من الباب الرئيسي للكنيست خطر وعلينا التصدي لها 2019-02-20 | 13:37:07

عقب عضو الكنيست عيساوي فريج على الوحدة بين حزبي اليمين المتطرف" البيت اليهودي" و...

المقدسيون يؤدون صلاة الظهر عند "باب الرحمة" بالاقصى المقدسيون يؤدون صلاة الظهر عند "باب الرحمة" بالاقصى 2019-02-20 | 12:48:17

أدى عشرات المواطنين صلاة ظهر اليوم الأربعاء، في منطقة "باب الرحمة" داخل المسجد...

اصابتان متوسطتان باطلاق نار في نيشر قرب حيفا اصابتان متوسطتان باطلاق نار في نيشر قرب حيفا 2019-02-20 | 12:20:15

اصيب شخصان 40 عاما بجراح متوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار خلال تواجدهما في منطقة...

نحف - التحقيق في شبهات قتل كلبين رميا بالرصاص نحف - التحقيق في شبهات قتل كلبين رميا بالرصاص 2019-02-20 | 11:53:50

تحقق الشرطة في منطثة الشمال , ببلاغ حو شبهات قتل كلبين لمواطن من سكان قرية نحف رميا...

الناصرة تحتضن مؤتمر امراض القلب والسكري والاوعية الدموية الناصرة تحتضن مؤتمر امراض القلب والسكري والاوعية الدموية 2019-02-20 | 11:50:34

بالتعاون بين مستشفى العائلة المقدسة ومستشفى الناصرة الانجليزي ، عقد صباح اليوم...

المطران حنا : نحيي اخوتنا المرابطين في باحات المسجد الاقصى المطران حنا : نحيي اخوتنا المرابطين في باحات المسجد الاقصى 2019-02-20 | 10:44:30

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح هذا اليوم...

إسطنبول- المتهم بمجزرة المطعم التي أودت بحياة 40 شخصا من بينهم الشابة ليان ناصر من الطيرة : انا بريء إسطنبول- المتهم بمجزرة المطعم التي أودت بحياة 40 شخصا من بينهم الشابة ليان ناصر من الطيرة : انا بريء 2019-02-20 | 10:31:26

زعم المتهم الرئيسي بقتل 40 شخصا في اعتداء مسلح على مطعم في إسطنبول ليل رأس السنة...

القدس - وفاة الطالبة زينب ابو هدوان من سلوان متأثرة بجراحها بعد سقوطها من شرفة منزل القدس - وفاة الطالبة زينب ابو هدوان من سلوان متأثرة بجراحها بعد سقوطها من شرفة منزل 2019-02-20 | 09:40:09

فجعت مدينة القدس صباح اليوم الاربعاء بخبر وفاة الطالبة زينب ابو هدوان من سكان حي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids روسيةمحجبةلقباجملعيونجمالأكرم نهاية حبشي اكسال طفلتين 17 عاما خالد طاطور الرينة مجلس محلي اساءة استخدام موظف مقرب نائب عام تحويل ملف احتراق محل اراجيل قرية مجد الكروم اضرار جسيمة دون اصابات اطفاء اخماد الغاء بجروت اللغة العربية نموذج 20102 تسريب امتحان وزرة المعارفمحمد ابو حجاج الطيبة الطفل مصرع وفاة متأثرا جراحه حادث طرق دهس أشرف محمد عمور سائق سيارة اجرة تكسي تفتيش نابلس تخريب سيارة فضيحة جنسية نشر تهديد اعتقالات شابان شابتان علاقة حميمة شابة تصوير فيديومحاولة تهريب مخدرات كيلو غرام سيارة شاهدوا القدس معليه ادوميم القدس الشمال منع 8 لاعبين من عرب الداخل دخول الاراضي اللبنانية مطار بيروت فريق الظاهرية الفلسطينيسخنين اتحاد ابناء مباراة مكابي بيتح تكفا قوية صعبة مرتقبة الثلاثاء خارجية نقاط احتراق شاحنة جلجولية شارع 6 اضرار دون اصابات اطفاء اخماد حريق الشرطة الجلوتين صنع ورشة خالية معجنات نساء باقة الغربية عملية السيلياكيعقوب شاهين بيت لحم اللقب اراب ايدول مطار الاردن عمان وصول النجم حفل استقبال سعيد نفاع نقل سجن عكا الافراج عنه عشية ابو معروف عائلة عضو كنيست سابق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com