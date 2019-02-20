إرجاء, اجتماع, بوتين, نتنياهو, المقرر, غدا,

أرجئ الاجتماع الذي كان مقررا يوم غد الخميس، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو الى ما بعد بضعة أيام.

وحسب مصدر سياسي إسرائيلي مطلع، فقد تم إرجاء اللقاء بموافقة الطرفين وسيتم تحديد موعد جديد في أقرب وقت ممكن.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من المتوقع أن يجري نتنياهو وبوتين مكالمة هاتفية غدا الخميس.وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إن من بين أسباب إلغاء الاجتماع هي الجهود السياسية التي يبذلها نتنياهو لتوحيد قوى اليمين في تحالفات انتخابية قبل تقديم لوائح المرشحين في موعد أقصاه مساء الغد.في الوقت نفسه، تم تأجيل الاجتماع الذي من المقرر أن توضع اللمسات الأخيرة على لائحة مرشحي الليكود إلى الغد.