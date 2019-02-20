جاريث, بيل, مُهدد, بالغياب, عن, الكلاسيكو,

ينتظر عشاق ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، قرار لجنة العقوبات بالاتحاد الإسباني، حول تصرف الويلزي جاريث بيل في ديربي مدريد.

وأحرز بيل، الهدف الثالث لفريقه الملكي في الانتصار 3-1 على أتلتيكو مدريد في إطار الليجا، واحتفل بطريقة غير لائقة أمام مدرجات جمهور الأتلتي.وحال قررت اللجنة، إيقاف بيل، مباراة واحدة، سيغيب فقط عن لقاء ليفانتي ويشارك في الكلاسيكو أمام برشلونة، أما في حالة إيقافه أكثر من ذلك، سيتأكد غيابه عن مواجهة برشلونة في الليجا.وذكرت صحيفة سبورت، أن الأمر سيكون مختلفًا، إذا رأت اللجنة أن تصرف بيل كان هدفه استفزاز الجماهير، وقد يُعاقب بالإيقاف بين 4 إلى 12 مباراة، وسيتم تطبيق العقوبة على لقاء كلاسيكو الكأس أيضًا.وأصبح مصير جاريث بيل على المحك، حيث بات مُهددًا بالغياب عن لقائي الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، في مباراتين مصيريتين للميرنجي هذا الموسم.