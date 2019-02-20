علا, الفارس, بين, الاحصنة:, “أشعر, بالراحة, وانا, اخاطب, الحيوانات”!,

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بعد أن انتشر خبر زواج الفنانة أنغام من الموزع أحمد إبراهيم من دون أن...
تعرضت نجمة The Voice الفنانة الأردنية نداء شرارة للسخرية من أحد متابعيها، والذي وصفها...
إحتفالاً بعيد زواجه الثالث الذي يصادف بالأمس في الـ19 من شهر شباط/فبراير، نشر...
فاجأ فريق عمل مسلسل «مقامات العشق»، بطلته، الفنانة السورية نسرين طافش، واحتفلوا...
تألق النجم اللبناني كاظم الساهر في أمسية غنائية ساحرة، أحياها القيصر على هامش...
شجعت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على الرضاعة الطبيعية وذلك عبر مشاركة صورة لها...
خطفت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال أنظار الجميع بإطلالة أنيقة، خلال تقديمها...
أكد الفنان اللبناني ملحم زين أنه لا يحكم على المرأة من شكلها، لافتا إلى أن الشكل...
تواصل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حصد نجاح ألبومها الجديد «كده باي»، حيث حققت...
ضجت وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر زواج الفنانة المصرية...