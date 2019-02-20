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عيساوي فريج: دخول الفاشية من الباب الرئيسي للكنيست خطر وعلينا التصدي لها



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عقب عضو الكنيست عيساوي فريج على الوحدة بين حزبي اليمين المتطرف" البيت اليهودي" و "عوتسما يهوديت"(امتداد لحركة كهانا العنصرية)، بالقول:" في هذه الانتخابات البرلمانية نخوض جميعنا معركة في الدولة ضد ورثة كهانا الفاشي وعراب العنصرية نتنياهو".



وتابع النائب فريج يقول:" اليوم نحن نشهد بشكل واضح الخطر الذي ينتظر العرب واليهود على حد سواء، في ظل تكاتف اليمين واليمين المتطرف الفاشي الذي يمارس الإرهاب في الخليل والقدس".


وتوجه النائب فريج للمصوتين العرب، بالقول:" ابناء مجتمعنا العربي، الكنيست القادمة يجب أن تشكل حكومة يسار، ونحن لنا دور أساس في تحصيل ذلك اذا شاركنا بمهنية عالية ووعي صحيح، من خلال شراكة عربية يهودية أمام العنصرية ،الفاشية وسلب الحقوق".




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