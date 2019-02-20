أدى عشرات المواطنين صلاة ظهر اليوم الأربعاء، في منطقة "باب الرحمة" داخل المسجد الأقصى المبارك، وسط حالة من التوتر الشديد .

وافيد ان عناصر الشرطة حاولت منع وصول المصلين الى المنطقة لكنها فشلت أمام إصرار المصلين، علماً أن عددا من المواطنين بينهم فتيات ونساء، شاركوا في اعتصام قرب بوابة "باب الرحمة" منذ ساعات صباح اليوم.وكانت قوات الشرطة قد عززت انتشارها في منطقة باب الرحمة وكذلك في محيط المسجد الأقصى، واحتجزت بطاقات الشبان على البوابات الرئيسية للمسجد خلال دخولهم للصلاة فيه.يذكر أن المنطقة شهدت الليلة الماضية، اعتداء من قبل قوات الشرطة على المصلين وأصابت واعتقلت أكثر من عشرين مواطنا.