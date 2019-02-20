تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-20 12:48:17 المواطنون يؤدون صلاة الظهر عند باب الرحمة في المسجد الاقصى اللمبارك وسط توتر شديد وانتشار الشرطة |  2019-02-20 12:20:15 اصابتان متوسطتان باطلاق نار في نيشر قرب حيفا |  2019-02-20 11:53:50 نحف - التحقيق في شبهات قتل كلبين رميا بالرصاص |  2019-02-20 11:50:34 الناصرة تحتضن مؤتمر امراض القلب والسكري والاوعية الدموية |  2019-02-20 11:11:49 كيم سيستقل قطارا لمدة 60 ساعة ليلتقي ترامب |  2019-02-20 11:10:05 مصر - الإعدام بحق مرتكبي جريمة اغتيال النائب العام |  2019-02-20 10:44:30 المطران حنا : نحيي اخوتنا المرابطين في باحات المسجد الاقصى |  2019-02-20 10:31:26 إسطنبول- المتهم بمجزرة المطعم التي أودت بحياة 40 شخصا من بينهم الشابة ليان ناصر من الطيرة : انا بريء |  2019-02-20 09:40:09 القدس - وفاة الطالبة زينب ابو هدوان من سلوان متأثرة بجراحها بعد سقوطها من شرفة منزل |  2019-02-20 10:00:17 دراسة: أعمارنا لا تقاس بالسنين ويمكن التنبؤ بطولها! |  2019-02-20 10:00:19 بيل غيتس يحدث ثورة طبية بتحويل الجراحين إلى روبوتات! |  2019-02-20 09:36:17 تخوفات واستعدادات في البلاد تحسبا لغزو أسراب الجراد |  2019-02-20 09:26:47 اندلاع النيران بثلاث سيارات في حيفا واضرار جسيمة |  2019-02-20 09:25:05 دوري كرة القدم لطبفة العاشر بمدرسة أورط الشافعي عكا. |  2019-02-20 08:52:03 المشتركة تدخل مرحلة حرجة - الجبهة لم تقل كلمتها بعد والطيبي يؤكد خوض العربية للتغيير الانتخابات بشكل مستقل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابتان متوسطتان باطلاق نار في نيشر قرب حيفا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب شخصان 40 عاما بجراح متوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار خلال تواجدهما في منطقة نيشر قرب حيفا ظهر اليوم الاربعاء ونقلهما للمستشفى لاستكمال علاجهما هناك .


وقد باشرت الشرطة التحقيق ونصب الحواجز في المنطثة بحثا عن المشتبهين .


ولم تعرف بعد خلفية الحادث .




كلمات متعلقة

اصابتان, متوسطتان, باطلاق, نار, في, نيشر, قرب, حيفا,

تابعونــا

المواطنون يؤدون صلاة الظهر عند باب الرحمة في المسجد الاقصى اللمبارك وسط توتر شديد وانتشار الشرطة المواطنون يؤدون صلاة الظهر عند باب الرحمة في المسجد الاقصى اللمبارك وسط توتر شديد وانتشار الشرطة 2019-02-20 | 12:48:17

أدى عشرات المواطنين صلاة ظهر اليوم الأربعاء، في منطقة "باب الرحمة" داخل المسجد...

نحف - التحقيق في شبهات قتل كلبين رميا بالرصاص نحف - التحقيق في شبهات قتل كلبين رميا بالرصاص 2019-02-20 | 11:53:50

تحقق الشرطة في منطثة الشمال , ببلاغ حو شبهات قتل كلبين لمواطن من سكان قرية نحف رميا...

الناصرة تحتضن مؤتمر امراض القلب والسكري والاوعية الدموية الناصرة تحتضن مؤتمر امراض القلب والسكري والاوعية الدموية 2019-02-20 | 11:50:34

بالتعاون بين مستشفى العائلة المقدسة ومستشفى الناصرة الانجليزي ، عقد صباح اليوم...

المطران حنا : نحيي اخوتنا المرابطين في باحات المسجد الاقصى المطران حنا : نحيي اخوتنا المرابطين في باحات المسجد الاقصى 2019-02-20 | 10:44:30

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح هذا اليوم...

إسطنبول- المتهم بمجزرة المطعم التي أودت بحياة 40 شخصا من بينهم الشابة ليان ناصر من الطيرة : انا بريء إسطنبول- المتهم بمجزرة المطعم التي أودت بحياة 40 شخصا من بينهم الشابة ليان ناصر من الطيرة : انا بريء 2019-02-20 | 10:31:26

زعم المتهم الرئيسي بقتل 40 شخصا في اعتداء مسلح على مطعم في إسطنبول ليل رأس السنة...

القدس - وفاة الطالبة زينب ابو هدوان من سلوان متأثرة بجراحها بعد سقوطها من شرفة منزل القدس - وفاة الطالبة زينب ابو هدوان من سلوان متأثرة بجراحها بعد سقوطها من شرفة منزل 2019-02-20 | 09:40:09

فجعت مدينة القدس صباح اليوم الاربعاء بخبر وفاة الطالبة زينب ابو هدوان من سكان حي...

تخوفات واستعدادات في البلاد تحسبا لغزو أسراب الجراد تخوفات واستعدادات في البلاد تحسبا لغزو أسراب الجراد 2019-02-20 | 09:36:17

تستعد وزارة الزراعة لإمكانية وصول أسراب الجراد إلى البلاد . وافيد ان...

اندلاع النيران بثلاث سيارات في حيفا واضرار جسيمة اندلاع النيران بثلاث سيارات في حيفا واضرار جسيمة 2019-02-20 | 09:26:47

هرعت طواقم الاطفاء والانقاذ من محطة حيفا قرابة الساعة الخامسة من فجر اليوم...

المشتركة تدخل مرحلة حرجة - الجبهة لم تقل كلمتها بعد والطيبي يؤكد خوض العربية للتغيير الانتخابات بشكل مستقل المشتركة تدخل مرحلة حرجة - الجبهة لم تقل كلمتها بعد والطيبي يؤكد خوض العربية للتغيير الانتخابات بشكل مستقل 2019-02-20 | 08:52:03

دخلتْ المفاوضاتُ بين مركباتِ ألقائمةِ ألمشتركة مرحلةً حرجة في أعقابِ إعلانِ...

الجمعة في عرابة- الصلح بين عائلتي الشيخ داوود وابو نواف بدارنة بعد مقتل الشاب زيد احمد الشيخ داوود -عاصلة الجمعة في عرابة- الصلح بين عائلتي الشيخ داوود وابو نواف بدارنة بعد مقتل الشاب زيد احمد الشيخ داوود -عاصلة 2019-02-20 | 08:39:02

من المتوقع ان تشهد مدينة عرابة يوم الجمعة , مراسم عقد راية الصلح العشائري بين...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حادث دهس فتاة تركب دراجة هوائية الجنوب سيارة خطيرة مستشفى شرطة سير بيت جحن تفجع وفاة الشابة رنا شفيق علي عاما 26 صراع مع المرض عضالدهس حادث ابو سنان قرية 6 سنوات طفلة مركز حيان الطبي شرطة اسعاف محمد نحف قرية انتظار 23 عاما زاهر سعيد تمام زوجان يرزقان طفلهما البكرشاحن اصابة طفلة وضعت في فمها موصول بالكهرباء حروق الشمال عر بية احدى القرىجيهان ابو عباس محمود الشابة حيفا وفاة تفجع مدينة أبو سنان تمديد اعتقال القاصر مشتبه طعن شرطي حرس حدود نهاريا فسوطة مصرع شاب قضاء القدس ابو غوش شارع 1 مدينة شاحنة مستشفى شرطة اسعاف تحقيق حزب الوفاء الاصلاح الناصرة مؤتمر صحفي انطلاقة العمل الاعلان عربي جديد الساحة السياسية لينا مخول اغاني البوم ميلاد مجيد عكا عيد احتراق شاحنة طرعان مدخل اضرار ازدحامات مرورية 7 اصابات حادث طرق بين حافلة سيارة خصوصية قرب بسمة طبعون رمات يشاي شارع 75حوادث سير قاتله مركبات ثقيلة متورطة 6 أضعاف السيارات العادية جمعية أور يروكمحمد زريقي تشييع جثمان مثواه الاخير كفر كنا مقتل دهس حادث شاب شقيب السلام حادث طرق مروع ساجد أبو عاذره جنوب اسعاف دراجة نارية شرطة وفاة شاب مستشفى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com