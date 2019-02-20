اصابتان, متوسطتان, باطلاق, نار, في, نيشر, قرب, حيفا,

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أدى عشرات المواطنين صلاة ظهر اليوم الأربعاء، في منطقة "باب الرحمة" داخل المسجد...
تحقق الشرطة في منطثة الشمال , ببلاغ حو شبهات قتل كلبين لمواطن من سكان قرية نحف رميا...
بالتعاون بين مستشفى العائلة المقدسة ومستشفى الناصرة الانجليزي ، عقد صباح اليوم...
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح هذا اليوم...
زعم المتهم الرئيسي بقتل 40 شخصا في اعتداء مسلح على مطعم في إسطنبول ليل رأس السنة...
فجعت مدينة القدس صباح اليوم الاربعاء بخبر وفاة الطالبة زينب ابو هدوان من سكان حي...
تستعد وزارة الزراعة لإمكانية وصول أسراب الجراد إلى البلاد . وافيد ان...
هرعت طواقم الاطفاء والانقاذ من محطة حيفا قرابة الساعة الخامسة من فجر اليوم...
دخلتْ المفاوضاتُ بين مركباتِ ألقائمةِ ألمشتركة مرحلةً حرجة في أعقابِ إعلانِ...
من المتوقع ان تشهد مدينة عرابة يوم الجمعة , مراسم عقد راية الصلح العشائري بين...