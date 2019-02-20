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بعد تعرضها للسخرية .. نداء شرارة: لن أتخلى عن حجابي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعرضت نجمة The Voice الفنانة الأردنية نداء شرارة للسخرية من أحد متابعيها، والذي وصفها أنها تظهر بالحجاب وكأنها في سن والدته.



نداء شددت على تمسكها بحجابها حتى وإن كان يظهرها أكبر من عمرها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: ” فليقولوا عن حجابي انه يفني شبابي.. أي معنى للجمال ان صار سَهل المنالِ”.


الفنانة الأردنية أضافت: “وآلله ما عندي مشكله أبين اكبر من عمري”، وقد عبر جمهورها عن إعجابهم الشديد بكلامها، مؤكدين أنها تزداد جمالا بالحجاب.


وكانت نداء شرارة قد كتبت: “اللهم ارزقنا الحُب الحلال”، فردعليها أحد المتابعين ساخرا: “حب إيه انتي قد والدتي”، فردت عليه، بقولها: “على فكرة أنا عمري 26 سنة، وعندي الشرف أكون بجمال والدتك”.


يذكر أن نداء شرارة قد احتفلت بعيد ميلادها الـ26 في شهر يناير الماضي، وشاركت متابعيها بصورة لها، معلقة عليها: «وهيك بنكون كملنا 26 سنه، كل عام وأنتم منورين حياتي».


يُذكر أن نداء شرارة كانت قد اطلقت ألبومها الأول «بعدو عطرك» مؤخراً، كما أنها تستعد لإطلاق أغنية مصرية جديدة بعنوان «واهي كلها درجات» من كلماتها وألحانها، في الوقت الذي تجهز فيه لإعادة تقديم عدد من أغاني النجمة اللبنانية سميرة توفيق، برؤية جديدة ومختلفة.




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