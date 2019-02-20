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اختفت 18 عاما.. ثم عثروا عليها ملفوفة بـ"السيلوفان"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت الشرطة الكرواتية إنها عثرت أخيرا على جثة امرأة بعدما اختفت عن الأنظار قبل أكثر من 18 عاما، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وذكرت الشرطة أن الجثة يبدو أنها تعود لسيدة تدعى، جاسمينا دومينيك، التي أُبلغ عن فقدانها عام 2005، فيما شوهدت آخر مرة عام 2000، وكان عمرها آنذاك لا يتجاوز 23 عاما.


وقال بيان للشرطة إنه تم العثور على الجثة في مجمد "فريزر" ثلاجة تتواجد بمنزل عائلة دومينيك، في قرية بافلوفك بشمال شرق العاصمة زغرب.


ووفقا لتقارير محلية، فالجثة كانت ملفوفة في السيلوفان، مشيرة إلى أن الشرطة داهمت المنزل بعد تسرب رائحة كريهة منه، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مما أدى إلى تعفن الجثة.



وقالت الشرطة إنها اعتقلت امرأة تدعى، سميليانا سرنك (45 عاما)، يشتبه في علاقتها بالقضية، مشيرة إلى أنها تخضع الجثة حاليا للفحص والتشريح.


وتساءل متابعون عن صمت عائلة دومينيك طيلة هذه المدة، فيما عبر آخرون عن استغرابهم لإخفاء الجثة بهذه الطريقة ولمدة 18 عاما، وقالوا إنه على الشرطة أن تتوصل إلى الجاني وأن تحكم عليه بأقصى العقوبات بسبب الجريمة البشعة التي أقدم عليها.




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