نحف - التحقيق في شبهات قتل كلبين رميا بالرصاص

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث بحثا عن المشتبهين حيث لم تتضح بعد خلفية الحادث.

تحقق الشرطة في منطثة الشمال , ببلاغ حو شبهات قتل كلبين لمواطن من سكان قرية نحف رميا بالرصاص وذلك خلال الاسبوعين الاخيرين .

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