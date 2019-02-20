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نحف - التحقيق في شبهات قتل كلبين رميا بالرصاص



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق الشرطة في منطثة الشمال , ببلاغ حو شبهات قتل كلبين لمواطن من سكان قرية نحف رميا بالرصاص وذلك خلال الاسبوعين الاخيرين .




وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث بحثا عن المشتبهين حيث لم تتضح بعد خلفية الحادث.




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