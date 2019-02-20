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الناصرة تحتضن مؤتمر امراض القلب والسكري والاوعية الدموية



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



بالتعاون بين مستشفى العائلة المقدسة ومستشفى الناصرة الانجليزي ، عقد صباح اليوم في فندق جولدن كراون في الناصرة مؤتمر "أمراض القلب والأوعيه الدمويه والسكري " .


شارك في المؤتمر رئيس بلدية الناصرة علي سلام ومدير مستسفى العائلة المقدسة د.ابراهيم حربجي ومدير مستشفى الناصرة الانجليزي د.فهد حكيم ، وترأس المؤتمر أخصائي القلب ومدير قسم القلب في مستشفى العائلة المقدسة الدكتور عدي فرنسيس .


وقال د.ابراهيم حربجي مدير مستشفى العائلة المقدسة :" حلمي أن تتوفر جميع الخدمات الطبية في الناصرة ، افتتاح الأقسام الجديدة في المستشفى تساعد على تقديم خدمات أفضل، وأيضا رفع نسبة التوعية الطبية، وهناك تعاون طبي مثمر بين مستشفيات الناصرة، يمكن أن ينتج خدمات طبية متطورة تخدم الجميع.

اما د.محمد عمري مدير قسم القلب في مستشفى الناصرة الانجليزي قال :"مرض السكري يشكل خطورة على القلب، يجب الانتباه والتوعية وتجديدات في العلاجات، هذا يخص الأطباء، وهناك حاجة للوقاية من أمراض القلب، وبدورنا نقدم محاضرات لرفع نسبة الوعي والوقاية.




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