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أعضاء نادي الزبائن في مزراحي طفحوت يتمتّعون بامتيازات خاصة!



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يواصل نادي الزبائن في مزراحي طفحوت منح امتيازات خاصة لأعضائه الذين يحملون بطاقة الاعتماد البنكية "هكرتيس"، حيث يعرض عليهم حملات مغرية خلال شهر آذار من ضمنها:


حملة أوبتيكا هالبرين

يتمتع أعضاء نادي زبائن مزراحي طفحوت بتخفيض كبير جدًا عند شرائهم نظارات شمسية من أوبتيكا هالبرين، حيث إن جميع النظارات الشمسية بـ69 ش.ج فقط (بدل 275 ش.ج)، هذا بالإضافة الى تخفيض ثابت بنسبة 4%.


يمكن الاستفادة من هذه الحملة واستغلالها حتى 542019. علمًا أن الحملة تشمل جميع النظارات الشمسية التي يكون سعرها الكامل حتى 275 ش.ج. ويمكن شراء حتى 5 أزواج نظارات بسعر الحملة ما دام يتم الشراء بصفقة واحدة لكل زبون. يتم استغلال الحملة عن طريق إبراز كود الامتياز الشخصي والدفع بواسطة "هكرتيس" من مزراحي طفحوت. 



     2.   callperfume

يحظى أعضاء النادي بـ 50 ش.ج كهدية لشراء عطور في موقع callperfume يشمل ازدواجية في الحملات، بالإضافة الى تخفيض بنسبة 5% يعطى على المبلغ الكلي للدفع عند إدانة البطاقة، وكذلك إرسالية مجانية.

يمكن استغلال الحملة حتى 542019. يمكن استغلال هذا الامتياز في موقع المزوّد أو عبر الهاتف، وذلك بواسطة إبراز كود الامتياز الشخصي والدفع بواسطة "هكرتيس" الخاص بمزراحي طفحوت.





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