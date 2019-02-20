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اخر الاخبار
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2019-02-20 11:53:50
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2019-02-20 11:50:34
الناصرة تحتضن مؤتمر امراض القلب والسكري والاوعية الدموية
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2019-02-20 11:11:49
كيم سيستقل قطارا لمدة 60 ساعة ليلتقي ترامب
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2019-02-20 11:10:05
مصر - الإعدام بحق مرتكبي جريمة اغتيال النائب العام
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2019-02-20 10:44:30
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2019-02-20 10:31:26
إسطنبول- المتهم بمجزرة المطعم التي أودت بحياة 40 شخصا من بينهم الشابة ليان ناصر من الطيرة : انا بريء
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القدس - وفاة الطالبة زينب ابو هدوان من سلوان متأثرة بجراحها بعد سقوطها من شرفة منزل
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2019-02-20 10:00:17
دراسة: أعمارنا لا تقاس بالسنين ويمكن التنبؤ بطولها!
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2019-02-20 10:00:19
بيل غيتس يحدث ثورة طبية بتحويل الجراحين إلى روبوتات!
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2019-02-20 09:36:17
تخوفات واستعدادات في البلاد تحسبا لغزو أسراب الجراد
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2019-02-20 09:26:47
اندلاع النيران بثلاث سيارات في حيفا واضرار جسيمة
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2019-02-20 09:25:05
دوري كرة القدم لطبفة العاشر بمدرسة أورط الشافعي عكا.
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2019-02-20 08:52:03
المشتركة تدخل مرحلة حرجة - الجبهة لم تقل كلمتها بعد والطيبي يؤكد خوض العربية للتغيير الانتخابات بشكل مستقل
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نائب أردني: وزير الاتصالات يلعب "أتاري" في المجلس
2019-02-20 11:15:38
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نائب أردني: وزير الاتصالات يلعب "أتاري" في المجلس
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