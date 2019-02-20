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كيم سيستقل قطارا لمدة 60 ساعة ليلتقي ترامب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال مصدران مطلعان لرويترز، الأربعاء، إن فيتنام تستعد لوصول زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إليها بالقطار، لعقد قمته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقد يستغرق كيم يومين ونصف اليوم على الأقل لقطع آلاف الكيلومترات بالقطار من بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية إلى فيتنام مرورا بالصين، مما يعني أنه ينبغي أن يبدأ رحلته في غضون أيام حتى يصل في موعده المقرر، وهو 25 فبراير الجاري.


وقال المصدران المطلعان على الترتيبات الأمنية واللوجيستية للقمة، إن قطار كيم سيتوقف في محطة دونغ دانغ الحدودية الفيتنامية، ثم يقطع مسافة 170 كيلومترا بالسيارة وصولا إلى هانوي.




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