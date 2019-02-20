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مصر - الإعدام بحق مرتكبي جريمة اغتيال النائب العام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نفذت السلطات المصرية، الأربعاء، حكم بالإعدام بحق 9 من المدانين في عملية قتل النائب العام السابق المستشار هشام بركات، التي وقعت منتصف عام 2015 في منطقة مصر الجديدة شرقي القاهرة.



وقتل النائب العام المصري السابق في 29 يونيو 2015 من جراء تفجير سيارة مفخخة كانت متوقفة في طريق يسلكه موكب هشام بركات عند ذهابه من منزله إلى مكتبه في مقر عمله.


وكانت محكمة النقض المصرية قد قضت أواخر ديسمبر الماضي بتأييد حكم الإعدام على 9 متهمين في قضية مقتل النائب العام السابق، كما قضت المحكمة في حينه بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المؤبد.


ووجهت المحكمة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية بصورة غير قانونية والحصول على مفرقعات وقنابل شديدة الانفجار وتصنيعها.




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