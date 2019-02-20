مصر - الإعدام بحق مرتكبي جريمة اغتيال النائب العام

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قال مصدران مطلعان لرويترز، الأربعاء، إن فيتنام تستعد لوصول زعيم كوريا الشمالية...
قدم بيل غيتس تمويلا بقيمة 10 ملايين دولار سعيا لتطوير روبوتات جراحة صغيرة، يمكن أن...
بعد جدل كبير حول حمل الاميرة البريطانية ديانا قبل وفاتها بحادث مروع، كشفت...
لقي 7 أطفال لأسرة سورية مصرعهم، جراء حريق شب في منزلهم بمدينة هاليفاكس في كندا...
ذكرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أن هناك نحو 200 أسرة محاصرة في...
توفي كارل لاغرفيلد، المصمم الأكثر شهرة في العالم، عن عمر يناهز 85 عاما في فرنسا،...
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء أن واشنطن تسعى إلى تقسيم...
أظهر تسجيل مصور لحظة تفجير إرهابي عبوة ناسفة بنفسه وسط العاصمة المصرية القاهرة،...
أعلن الديوان الملكي السعودي، الليلة الماضية، وفاة الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي...
قتل 3 مصريين بينهم أمين شرطة وسقط عشرات الجرحى، إثر تفجير وسط القاهرة. وضرب...