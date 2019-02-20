لهذا, السبب, لم, يضم, برشلونة, بنزيمة, إلى, صفوفه,

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"يملكون فريقا جيدا وبات لديهم الآن كريستيانو رونالدو" بهذه العبارة علق الأرجنتيني...
تعتزم إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، التعاقد مع قائد المنتخب...
نشر موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية، الثلاثاء، تقريرا مطولا يتناول "أموال وأرباح...
حسم التعادل السلبي قمة ليفربول وبايرن ميونخ، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال...
ساد التعادل بنتيجة (0-0) بين برشلونة وليون، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بارك...
رفضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الطلب...
سيكون ملعب "أنفيلد" اليوم مسرحا لموقعة ليفربول وضيفه بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16...
قال موقع "دايلي ستار" إن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مستعد لخوض مغامرة جديدة...
التقطت صورة لنجم باريس سان جرمان الفرنسي، كيليان مبابي، أثناء وجوده في فندق مع...
كشف استفتاء حديث في البرازيل، نتائج مخيبة عن آراء مشجعي كرة القدم في البلد...